ماسك مبيض لتفتيح البشرة من النشا وصفات طبيعية 100%

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عمر شويل - جدة ماسك مبيض لتفتيح الوجه والبشرة يعتمد على النشا كمكون أساسي مضاف له العديد من المكونات الغذائية الطبيعية والمفيدة للبشرة ضمن الوصفة، وبالإضافة لقدرته الفائقة في تبييض الوجه، وتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، فإنه يستخدم ايضا في شد البشرة وتصغير المسامات الواسعة، وفيما يلي سوف نتناول معكم بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، مع العلم أنه يمكن أن يتم إدخال النشا ضمن الوصفة ليست كما هي ولكن من خلال الحصول عليها من مصادرها الأصلية مثل البطاطس والذرة والأرز، مع بعض الاضافات الأخرى مثل ماء الورد وبياض البيض، ويعد ماسك النشا واحدا من أفضل أنواع الماسكات المنزلية، لانه يعتبر الأنسب لجميع أنواع البشرة، ولا يتسبب في حساسية الجلد.

مكونات ماسك مبيض لتفتيح البشرة

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشره، والتخلص من الندبات، وحب الشباب والبقع الداكنة والنمش، وتحسين البشرة، وجعل الوجه يتمتع بإطلالة نضرة ومشرقة، مكونات الماسك هي:

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض بالنسبة البشرة العادية، أو ملعقة كبيرة من عسل النحل بالنسبة للبشرة الجافة.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

قطرات من ماء الورد حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض جيدا بقطرات من ماء الورد، حتى يصبح الماسك جاهز للاستخدام، ومن ثم يتم تطبيقها على الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها، ويترك الماسك لمدة عشرين دقيقة، ومن ثم يتم غسل البشرة جيدا بالماء، كما يمكن استخدام كنوع من أنواع المرطبات للوجه واليدين والقدمين.

أهمية استخدام النشا في وصفات البشرة

ترجع أهمية مكون النشا الي أنها تحتوي على:

نسبة كافية من البروتين، والذي يعمل على تعزيز مادة الكولاجين، مما يمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة على البشرة.

يحتوي النشا على فيتامين أ، والذي يعمل بدوره على محو البقع البنية وتفتيح الأماكن الداكنة، وآثار حروق الشمس.

المحافظة على صحة البشرة، بنا تحتويه مادة النشا من معادن وأحماض أمينة.

مفيدة للبشرة الدهنية حيث تعمل خصائص النشا على امتصاص الزيوت، خاصه تلك التي تحتوي على حبوب الشباب.

ماسك الخميرة مع النشا للبشرة

يعتبر ماسك الخميرة مع النشا من افضل أنواع الماسكات إفادة لصحة ونضارة البشرة وإشراقها، لما الخميرة والنشا من فوائد متعددة على البشرة، حيث يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة مثل بياض الثلج، كما يعمل على ترطيبها ومكوناته سهلة وبسيطة.

مكونات ماسك الخميرة والنشا

يتكون من ملعقة صغيرة واحدة من كلا من النشا، وملعقة صغيرة واحدة من الخميرة البيرة في حجم عين الجمل، ومزجهم معا باستخدام الماء الدافئ.