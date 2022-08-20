7 طرق لتحسين الستايل بتاعك, وايه الحاجات اللي بتعمليها بشكل غلط

هل بتدوري عن طرق لتحسين ستايلك؟ الموضوع بسيط ومش محتاج ميزانية او انك تشتري هدوم جديدة ، الموضوع كله متعلق بالتفاصيل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 طرق لتحسين ستايلك ، بالاضافة للحاجات اللي ممكن تكوني بتعمليها غلط وبتقلل من اناقة اللوك بتاعك.

طرق لتحسين ستايلك:

1- داري حمالات الصدرالمكشوفة:

من اسوأ الحاجات الليممكن تبوظ شكل اللوك بتاعك ، ان حمالات البرا تكون باينة ، لكن حاليا مافيش سبب يخليكي تسيبي حمالات الصدر تبان من تحت الهدوم ، لانه بقى في اختيارات حمالات الصدر المختلفة في حمالة الصدر القابلة للتحويل, او اللي بكتف واحد ، تقدري تختاري الحمالة المناسبة لشكل لبسك ، عشان تحسني مظهرك.

من ناحية تانية في حمالات صدر بتكون الاحزمة بتاعتها معمولة بشكل حلو او انها جزء من اللوك دي الوحيدة اللي مافيش مشكلة انها تبان لانها معمولة اصلا عشان تكمل اللوك.

بدل كده ممكن تعتمدي على البرا ال bralettes, sheer, lacy.

2- البسي التانك توب في ستايل طبقات بشكل انيق:

التانك توب ممكن يكون من القطع الاساسية اللي موجودة في الدولاب لانه ممكن يتلبس مع حاجات كتير ، لو عايزة تعملي لوك كاجوال في الصيف ، ولكن مع ذلك لو عايزة تخلي اللوك بتاعك انيق اكتر ، استبدلي التانك توب ، وحاولي انك تجربي توب دانتيل او حرير ، هيدي اللوك بتاعك اناقة اكتر.

3- استبدلي الفليب فلوب:

في خيارات احذية كتير قدامك لو عايزة حاجة سهلة ومريحة ، وعلى الرغم من ان الفليب فلوب سهل ومريح ، الا اننا بننصحك انك تستبدليه بصندل صيفي جلد خفيف ، هيبقى سهل في اللبس وفي نفس الوقت ارقى بكتير واكتر اناقة من الفليب فلوب.

4- ماتلبسيش شراب مع الصنادل:

الشراب مع الصندل ممكن تشوفيه في مواقع الموضة او اشخاص لابسينه بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة ، ولكن مش في يوم عايزة تطلعي فيه بلوك انيق ، عشان كده بننصحك انك ممكن تلبسي الشراب بس مع الاحذية اللوفرز, احذية التنس, والشراب الخفيف مع الكعب العالي.

5- اتجنبي الفساتين ال bodycon:

في طرق تانية ممكن تظهرك بلوك انيق وتبرز مميزات جسمك غير ال Bodycon او الفساتين اللي واخدة شكل الجسم ، زي الفساتين المناسبة لشكل جسمك واختاري انك تبرزي فيها جزء واحد بس من جسمك ، يعني ماتلبسيش فستان ضيق, قصير, برقبة منخفضة في نفس الوقت ، اختاري واحدة بس منهم ، يعني ممكن تختاري فستان قصير باكمام طويلة ورقبة عالية, فستان طويل باكمام قصيرة.

6- اتجنبي الكعب البلاتفورم:

مافيش شك ان الاحذية بالكعب العالي بتدي اناقة اكتر للوك ، ولكن احنا بننصحك تتجنبي الكعب البلاتفورم ، ومع ذلك مش كل البلاتفورم سيء ولكن بشكل خاص الكعب السميك والارتفاع العالي اوي زي اللي باين قدامنا في الصورة.

بدل البلاتفورم اختاري الكعب ال Stilettos, pumps ، يكون كعب بسيط ويفضل ان تون مقدمة الشوز مدببة.

7- اتجنبي البوت ال Uggs:

في كتير من البنات ممكن يكونوا بيفضلوا النوع ده من البوت لانه مريح ولكن هو مناسب اكتر للمشاوير القريبة او مشوار سريع ، ولكن لو عايزة تضيفي اناقة للوك بتاعك الافضل انك تتجنبي الستايل ده ، على الرغم من ان في بعض ستايلات لل aUggs شكلها لطيف الى حد ما ، ولكن في طرق تانية هتظهرك اكتر اناقة في الخريف والشتا ، بدل ال Uggs اختاري الكعب العالي او الكعب العادي ولكن يكون ليه shape او شكل.

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