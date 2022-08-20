نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من الليزر.. إزالة الشعر بالليمون والنشا من الجسم كله مع تفتيح خيالي للاماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد بعض الفتيات ممن اقترب موعد فرحهم ويقمن بتجهيزات ما قبل الزفاف، ويوجد منهن من يخاف من الطرق التقليدية في إزالة الشعر الزائد، فـ إذا كان لديكٍ بقع داكنة في بعض المناطق الحساسة وتريدين تبييض فوري آمن لا يسبب التهابات في الجلد، كل هذه المميزات وأكثر يمكن تحقيقها من خلال وصفة النشا والليمون المنزلية، حيث يتم استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما يمكن تطبيقها بنفسك دون الاستعانة بمراكز التجميل أو طلب المساعدة من أحد، وسوف نستعرض أهم مكونات هذه الوصفة وكذلك طريقة تحضيرها.

وصفة النشا والليمون لإزالة شعر الجسم الزائد

تعد وصفة النشا والليمون من أكثر الطرق الآمنة على بشرة الوجه للتخلص من الشعر الزائد الناعم، دون حدوث أي مشاكل البشرة وخاصة البشرة الحساسة والمركبة.

بالإضافة إلى كونها طريقة سهلة وبسيطة لا ينتج عنها أي ألم للأشخاص التي تخاف من ألم إزالة الشعر الموجودة في باقي الطرق، ولتحضير تلك الوصفة لابد من إتباع الخطوات التالية:

يتم مزج كمية مناسبة من النشا مع عصير الليمون والعسل الأبيض لعمل مزيج متجانس يمكن استخدامه كـ عجينة على البشرة.

يفرد المزيج على الأماكن التي تريد إزالة الشعر منها، ثم يترك عليها حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة على الأقل.

وبعد ذلك يتم نزع الماسك عكس إتجاه نمو الشعر برفق شديد.

وبعدها تشطف المنطقة جيدا بماء فاتر.

كما عليكي أن تجعلي هذا الماسك روتين أسبوعي لكي للعناية بالبشرة، وإزالة الشعر الزائد كل فترة، وسوف تشاهدين نتائج مذهلة، والقضاء على الشعر الزائد نهائيا والحصول على بشرة بيضاء خالية من أي عيوب.

أهمية ماسك النشا والليمون والعسل لإزالة الشعر

ماسك النشا والعسل والليمون من أفضل ماسكات العناية بالبشرة، وإزالة الجلد الميت وكذلك إزالة الشعر الزائد نهائيا من الوجه، وذلك بفضل وجود النشا التي تقوم بنزع الشعيرات الصغيرة وكذلك الخلايا الميتة من الجلد أثناء إزالته بعد جفافه.

كما تعمل النشا أيضا على تقليل حجم المسام الموجودة بالبشرة، مما ينتج عنها بطء نمو الشعر بالوجه، أما العسل فهو يستخدم كمرطب طبيعي ويمنح البشرة الحيوية والتغذية المثالية.