بدون بيض او لبن …طريقة عمل كيك الشوكولاتة هشه وقطنية بصوص الشوكولاتة وفي 10 دقائق بس سهلة ولذيذة وعلى قد الايد

طريقة عمل كيك الشوكولاتة هشه وقطنية، لا تحتاج وصفة كعكة الشوكولاتة هذه أي بيض أو زبدة أو حليب، إنها وصفة نباتية يمكن تحضيرها بسرعة باتباع هذه الخطوات التي سنذكرها كما أنها أسهل وصفة لكيك الشوكولاتة التي ينتج عنها كعكة ناعمة وشهية يحبها الاطفال والكبار كما أنها تصلح للأشخاص الذين لديهم نظام غذائي معين يبعد عن المكونات الدسمة أو الاغذية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة هشه وقطنية

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون بيض أو لبن

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض

1 كوب دقيق

2/1 كوب كاكاو خام

2 ملعقة من البيكنج صودا

ملعقة صغير من الملح

400 جرام من السكر

160 مل من الزيت

2 كوب من الماء

2 ملعقة من الفانيليا

2 ملعقة من الخل

غاناش الشوكولاتة

60 جرام من جوز الهند

80 جرام كاكاو خام

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون لبن

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)، امسحي قالب كيك مستدير 8 إنش (20 سم) واتركه جانباً.

في وعاء كبير ، اخفقي الدقيق ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز والملح والسكر.

يجب غربلة الدقيق ومسحوق الكاكاو قبل الإضافة حتى لا تترك أي كتل.

أضف الماء والزيت والخل و الفانيليا، استمري في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح ناعمة.

خليط الكيك يسكب في قالب الكيك ويخبز لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا من الصينة.

ثم اتركه يبرد حوالي 10 دقائق ، ثم أخرجيه من الصينية وقم بتركه يبرد إلى أن يصل درجة حرارة الغرفة.

غاناش الشوكولاتة يكون اختياري:

في وعاء ، اخلطي زيت جوز الهند وشراب القيقب و الفانيليا، يضاف مسحوق الكاكاو ويقلب حتى يتجانس.

يوضع الغاناش فوق الكيك ، ويتم توزيعه على الكيك حتى يغطيه ، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

ملاحظات

الغاناش اختياري، يمكنك عملها بدون غاناش ويتم وضع بالسكر البودرة بدلا منه.

للحصول على نكهة قوية جدًا ، يمكنك استخدام القهوة بدلاً من الماء.

خيارات أخرى لغاناش الشوكولاتة:

كريمة جوز الهند + شوكولاتة داكنة .

هذا النوع من الحلوى لا يحتاج إلى كثير من المكونات على الرغم من ذلك فإن مذاقها لذيذ للغاية.

فيمكن لجميع أفراد الاسرة تناولها الصغار والكبار وخاصة الذين يقومون بعمل رجيم لخلوها من اللبن والبيض اللذان ينقصان من كيك الشكولاتة الكثير من السعرات الحرارية.