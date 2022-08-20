بالتتبيلة المطاعم السرية….بالخل والثوم اعمل مخلل الباذنجان الحار زي المطاعم من حلاوته مش هتبطلي تعمليه

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بالخل والثوم اعملي مخلل الباذنجان الحار زي المطاعم، يعتبر الباذنجان من أهم الخضروات لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي يستفيد منها جسم الإنسان كما يحتوي على عنصر الحديد بوفرة والذي يمنح الجسم الطاقة اللازمة، وله أشكال كثير من الباذنجان فمنه البيضاوي ومنه المستطيل، ويتميز أيضاً بألوانه الأبيض والأسود بينما أيضاً يفضل الكثيرون تناول الباذنجان المخلل في معظم الوجبات اليومية لأنه يتميز بطعم ومذاق لذيذ. اعملي مخلل الباذنجان الحار طريقة عمل الباذنجان المخلل الحار زي المطاعم بالتتبيلة السرية مكونات عمل مخلل الباذنجان الحار 1/2 كيلو من الباذنجان الأسود.

زيت للقلي.

الحشوة:

2 فصوص من الثوم.

1 من الفلفل الحار.

ملح.

خل أبيض.

فلفل أسود.

شطه حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من الزيت. طريقة تحضير مخلل الباذنجان الحار نقوم بغسل الباذنجان جيداً ثم أزال رأسه وبعد ذلك نقوم بالقلي في زيت ساخن لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يرفع من الزيت.

تحضير الحشوة: نقوم بهرس الثوم مع الفلفل الحار والملح والفلفل الأسود ونضع الخل ونقلب جيداً وبعد ذلك نقوم بحشوة الباذنجان ونضعه في علبة محكمة الغلق. طريقة عمل الباذنجان المخلل الأردني طريقه جديدة ومختلفة لعمل باذنجان المخلل في البيت بالطريقة الاردنية مكونات عمل الباذنجان المخلل الأردني 1/2 كيلو من الباذنجان الصغير.

1/2 كوب من الزيت الزيتون.

4 أكواب من الماء الصافي.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوبين ونصف من الملح الطعام.

3 فصوص من الثوم.

1/2 معلقة كبيرة من السكر الخشن. طريقة تحضير الباذنجان المخلل الأردني يتم غسل الباذنجان جيداً وبعد ذلك يزال القمع الأخضر منه.

نقوم بغلي الماء في إناء على النار.

نضع الباذنجان في الماء المغلي ثم نهدئ النار حتى يستوي الباذنجان نصف سوي يعني يقوم بتغيير لونه.

بعد ذلك أصبح الباذنجان مسلوق من الماء المغلي وبعد كده يوضع في المصفاة حتى يصفى من الماء جيداً.

نقوم بفتح الباذنجان من الأعلى إلى الأسفل وبعد ذلك نقوم بالحشوة المجهزة.

ثم نضيف إليه كمية زيت الزيتون ثم نضع فوقه الطعام مع فصوص الثوم.

ثم يخلط أربع أكواب من الماء ونضع إليه ملعقتين ونصف من الملح ونضع الخل الأبيض مع السكر.

وبعد ذلك نضع الخليط فوق الباذنجان ثم نضيف كمية من الزيت الزيتون.

ثم نضعها في إناء محكمة الغلق لمدة أسبوعين في مكان دافئ حتى ينضج الطعام ثم نضعه في الثلاجة. عمر شويل - جدة بالتتبيلة المطاعم السرية....بالخل والثوم اعمل مخلل الباذنجان الحار زي المطاعم من حلاوته مش هتبطلي تعمليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتتبيلة المطاعم السرية….بالخل والثوم اعمل مخلل الباذنجان الحار زي المطاعم من حلاوته مش هتبطلي تعمليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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