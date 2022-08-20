ضعي بذور الكتان مع زيت الزيتون ولن تحتاجي لكيراتين بعد اليوم فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد مثل الياباني

فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد، الشعر هو مظهر جمال كل امرأة لذلك نجد أن غالبية النساء يهتمون بمظهر شعرهم، وهم يريدون الحصول على شعر ناعم، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة للحصول على شعر حرير من خلال استخدام بذور الكتان، وهذا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل بشكل بسيط للغاية تابعونا لتعرفوا التفاصيل.

فرد وترطيب الشعر الخشن والمجعد

يمكنكم الحصول على شعر حرير من خلال استخدام بذور الكتان، وتحضير المكونات التالية:

الحصول على شعر حرير من خلال استخدام بذور الكتان

القليل من الماء.

زيت الزيتون.

بعض من بذور الكتان.

القليل من زيت اللوز.

القليل من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

يمكنكم تحضير وصفة بذور الكتان بكل بساطة من خلال ما يلي: