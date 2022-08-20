نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية.. حضري مقشر طبيعي للبشرة من القهوة والخل للتبيض وتنقية البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة والخل لتقشير الوجه، تتعرض البشرة للإجهاد وحدوث تصبغات تؤثر من جمال وحيوية البشرة، لذلك تقوم العديد من السيدات والفتيات اللجوء إلى المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل غالية الأسعار للحصول على وجه جميل وجذاب، ولكنها سرعان ما تسبب العديد من المشاكل، علاوة على ذلك يلجأن العديد منهن إلى وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من كافة المشاكل التي تسبب لهن الإزعاج بشكل كبير، لذلك يقوموا باستخدام القهوة التي تمتاز بتفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وشد الوجه في أسرع وقت وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

القهوة والخل لتقشير الوجه

تبحث العديد من الفتيات عن وصفات طبيعية لتقشير البشرة وجعلها ذات بياض مشرق كالثلج، فيمكنك من خلال مقالنا هذا تحضير الوصفة المنزلية بالبيت بدلاً من شراء مقشرات بشرة جاهزة، فهي من المكونات التي تستخدم مرتين بالأسبوع حتى تنقي البشرة من الشوائب جعلها صافية، يمكنك تحضير الوصفة بمكونات بسيطة وفي أسرع وقت وذلك من خلال الآتي:

مقدار من القهوة يعادل ملعقتين.

ما يعادل ملعقتين من الخل.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء وخلط المكونات جيداً، ثم القيام بتوزيع الخليط على الوجه والقيام بتوزيعه بحركة دائرية ثم تركة مدة لا تقل عن ربع ساعة.

قومي بغسل الوجه جيداً للتخلص من الخليط.

ينصح بتكرار الوصفة عدة مرات للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

وصفة القهوة والسكر

يمكنك إعداد وصفة القهوة والسكر بكل سهولة في المنزل لتقشير البشرة وتفتيحها وإزالة التصبغات والحبوب السوداء من البشرة، وذلك بمكونات سهلة وبسيطة للغاية، يمكنكم اتباعها وتحضيرها بالمنزل:

مقدار ملعقتين من القهوة.

ملعقة من السكر.

مقدار ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء وإضافة كافة المكونات والقيام بمزجهم جيداً للحصول على خليط متجانس.

قومي بتوزيع الخليط على كامل الوجه والقيام بتدليكه ثم تركه مدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل الوجه جيدا للتخلص من الخليط.

تكرر الوصفة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

في الختام فقد تعرفنا على القهوة والخل لتقشير الوجه ومكونات الوصفة وطريقة تحضيرها، كما تعرفنا على وصفة القهوة والسكر وطريقة تحضيرها للتخلص من الجلد الميت وتفتيح البشرة بشكل كبير.