نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. الوصفة الناريه لتبييض الجسم والبشرة وإزالة البقع للعرائس لجسم ناصع البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحدث اسمرار وبقع داكنة في بعض المناطق من الجسم مثل: الركبتين، والكوعين، وتحت الإبط وكذلك بين الفخذين، وهذا مع تعرض الجسم لأشعة الشمس والعرق، لذا تلجأ معظم السيدات إلى استخدام طرق عديدة لتفتيح تلك المناطق لكن دون جدوى، وخاصةً العرائس حيث تنفق الكثير في مراكز التجميل للتخلص من الشعر الزائد والجلد الميت والبقع، ولكن هناك البعض ممن لا تستطيع تحمل تلك النفقات، وفيما يلي تفاصيل خلطة سحرية لـ تبييض الجسم في دقائق معدودة، كل ما عليكي تابعي ما يلي واستخدمي الوصفة بحرص وبخطوات صحيحة.

وصفات لتبييض الجسم في دقائق وإزالة البقع الداكنة

تستخدم وصفات تبييض الجسم المنزلية لتوحيد لون البشرة، والقضاء على أي تصبغات جلدية أو إسمرار بها، حيث تعاني معظم النساء من تلك المشكلة مما يسبب لها الإحراج والانزعاج خاصة إذا كانت عروسة مقبلة على الزواج حديثا، لذا سنقدم مجموعة متنوعة من وصفات التبييض لاختيار ما يناسبك ويناسب بشرتك وميزانيتك، ولمعرفة تفاصيل كل وصفة تابعوا قراءة الوصفات التالية بدقة وحتى النهاية.

وصفة الحليب بالليمون

كانت الملكات قديما وخاصة في العصر الفرعوني تستحم بالحليب للحصول على جسم ناعم وفاتح اللون، كما توجد العديد من منتجات العناية بالبشرة وخاصة منتجات التبييض يدخل في مكوناتها نسبة كبيرة من الحليب.

لذا يستخدم الحليب في وصفات التبييض المنزلية للقضاء على الاسمرار والبقع الداكنة في الجسم، وإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة مثل الحرير، ويتم استخدام هذه الوصفة كالتالي:

يتم إضافة كوب من الحليب وكوب من عصير الليمون داخل حوض الاستحمام الخاص بالعروس.

ثم تجلس العروسة حوالي ساعة كاملة داخل حوض الاستحمام لكي يتشرب الجلد الوصفة وتتأثر بها وتصبح بيضاء ونعومة فائقة.

وصفة البابونج لتبييض الوجه والجسم

تعرف أعشاب البابونج بقدرتها العالية على تفتيح لون البشرة، لذا نجد بعض المنتجات مكتوب على مكوناتها أعشاب البابونج، كما يساعد تناوله على الاسترخاء والشعور بالسكينة.

حيث يمكن استخدام أعشاب البابونج من خلال وضع الأعشاب داخل ماء مغلي واستخدام بخاره أمام الوجه، أو عمل شاي البابونج ومسح الوجه بواسطة قطعة قطن.