نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الطبيب الالمانى لـ إزالة دهون الجسم والكرش وتخسيس الجسم بسرعه الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد دهون البطن من أصعب الدهون المتراكمة داخل الجسم، إذ يصعب التخلص منها بالطرق المعتادة، فتبدو البطن مترهلة ذات شكل غير مقبول، وللتخلص منها كان لابد من إتباع حمية غذائية أو ممارسة التمارين القاسية، ولكن هناك طبيب ألماني اكتشف سر نسف دهون الجسم بواسطة بعض الوصفات الطبيعية، والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

سر الطبيب الالمانى لـ إزالة دهون الجسم

التجربة خير دليل حيث يفضل الكثيرين ممن يريدون التخلص من الكرش أو الدهون بصفة عامة الطرق المجربة والفعالة، وتجربتنا اليوم يرويها لنا طبيب ألماني كبير في السن استطاع في وقت قياسي وهو شهر واحد فقط إزالة الكرش وترهلات البطن من خلال ثلاث وصفات بسيطة وسهلة وذات مذاق جيد.

الوصفة الأولى الخل في تخسيس دهون البطن

يعتبر الخل سواء الأبيض أو خل التفاح من أكثر المكونات الموجودة في كل مطبخ حرقا لدهون الجسم، لذا يعد الخل الأبيض هو المكون الرئيسي في وصفتنا الأولى التي استخدمها الطبيب الألماني العجوز لتخسيس البطن والجسم بلا ريجيم.

المكونات

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة الاستخدام

يتم تناول مزيج الماء والخل دفعة واحدة سواء على الريق صباحاً، أو بين الوجبات.

الوصفة الثانية الكركديه وبذور الشيا في تخسيس دهون البطن

تستخدم بذور الشيا في وصفات التخسيس والرجيم، حيث يتم إضافتها إلى المشروبات والعصائر، وتتميز بطعمها المميز وقدرتها العالية على حرق الدهون العنيدة وخاصة دهون البطن، لذا يتم استخدامها في وصفتنا الثانية لإعداد مشروب سحري يمكنه نسف دهون الجسم بدون اي تعب.

المكونات

ملعقة كبيرة من زهور الكركديه.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بذور الشيا.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير

يتم نقع الكركديه في الماء قبلها بفترة كافية.

وبعد ذلك توضع بذور الشيا إلى الكركديه بعد تصفيته من الزهور.

ثم يتم إضافة العسل الأبيض للتحلية حسب الرغبة.

يترك الخليط جانباً حتى تتفاعل بذور الشيا مع المشروب، ثم يتم تناول الوصفة بين الوجبات.

الوصفة الثالثة الكمون في تخسيس دهون البطن

تتميز هذه الوصفة بطعمها المقبول، بالإضافة إلى قدرتها العالية في نسف الدهون والقضاء على مشاكل القولون.

المكونات

ملعقة صغيرة من الكمون سواء مطحون او حصى.

ملعقة صغيرة من النعناع أو الشاي الأخضر.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير