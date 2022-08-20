اسرار للعرايس.. أقوي خلطات تبيض الجسم وازالة البقع والسواد والتصبغات من اول استعمال بياض فورى

إلى كل العرائس الجديدة نقدم لكنّ أقوى وأفضل خلطات تفتيح الجسم والوجه والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بنفسك بمكونات طبيعية فقط وبدون أي تدّخل من المكونات الكيميائية، فالفتيات أحيانًا تجد مناطق داكنة في الجسم وخاصة المناطق الحساسة والتي تتعرّق بشكل كبير ويؤثر ذلك في مظهر الجسم ويجعل الفتاة تشعر ببعض الحرج وترغب في إزالة هذا الاسمرار، وسنقوم بمساعدتك في مقالنا اليوم بتقديم أفضل الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها.

أفضل خلطات تفتيح الجسم والوجه

من الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في منزلك لتفتيح وتبييض الجسم والوجه ما يلي:-

وصفة العسل والحليب لتفتيح الجسم

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقة من اللبن البودرة.

عصير ليمون.

زيت جوز الهند.

ماء ورد.

خطوات تحضير وصفة العسل واللبن للتفتيح:-

قومي بإحضار إناء مناسب وضعي بداخله جميع المكونات وقلبيهم جيدًا بحيث يصبحوا خليط واحد متجانس.

بعد ذلك قومي بتنظيف المنطقة التي تريدين تفتيحها أو إزالة اسمرار بالماء الدافئ والصابون.

ثم قومي بفرد الخليط على المنطقة ودلكي جيدًا لعدة دقائق ثم قومي بتركها عليها لمدة خمسة عشر دقيقة.

اشطفي المنطقة بعد ذلك وقومي بتجفيفها ثم رطبيها بماء ورد واستخدمي هذا الكريم مرتين من كل أسبوع.

وصفة الجلسرين وزيت الخروع لتبييض الجسم

المكونات المطلوبة:-



علبة جلسرين سائل.

بودرة أطفال.

كريم جليسوليد للترطيب.

كريم الفازلين الطبي.

ماء ورد.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

زيت اللوز الحلو.

كوب ماء دافئ.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

طريقة تحضير وصفة الجلسرين لتفتيح الجسم:-

اخلطي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا داخل وعاء أو طبق معدني عميق ثم قومي بوضعه داخل الميكروويف أو داخل حمام مائي دافئ حتى يتم تذويب المكونات داخل بعضها.

بعد ذلك قومي برفعه من الميكروويف واتركيه حتى يبرد ويمكنك وضعه داخل الثلاجة حتى يصبح بارد ومتماسك أكثر قبل أن تبدئي في استخدامه.

اغسلي المنطقة المراد تفتيحها ثم قومي بفرد الكريم عليها ودلكي جيدًا ثم قومي بتركها عليها لمدة عشر دقائق ثم قومي بشطفها وترطيبها بأي كريم مرطب مناسب.

الترمس والعسل لتفتيح سريع