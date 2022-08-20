وصفة الأميرات لتبييض الجسم وإزالة الجلد الميت والبقع ةالتصبغات نهائيا ومن أول مرة جسمك هينور

أصبحت مشكلة اسمرار البشرة أمرًا تعاني منه أغلب الفتيات والسيدات، حيث انها مشكله مزعجه كما أن المستحضرات التجميلية والاستعانة بها يجعلها علاج مؤقت لبعض الوقت وليس حل دائم، كذلك فـ إن الجلد الميت يعتبر اكثرها تعقيدا وذلك لأنه يتكون نتيجة عدم الاهتمام بالبشرة و بنظافتها، وقد أصبحت صالونات التجميل مكلفة جدا عندما نحتاج إلى عمل تنظيف للبشرة، لذلك فإن السيدات والفتيات يلجأون الآن إلى الوصفات الطبيعية الآمنة والغير مكلفة، لهذا نقدم لكم بعض الوصفات الفعالة في صدد هذا الأمر.

وصفة الملح والنشا والكركم

في تلك الوصفة سوف نكون في حاجة إلى عددٍ من المكونات ولكنها مكونات سهلة وغير مكلفة، وسوف تلاحظين النتيجة من اول استعمال وهذه المكونات هي:

ملعقة من النشا

ملعقة من الفازلين

ملعقة من الكركم

ماء

ملح

طريقة تحضير وصفة النشا والملح والكركم

في وعاء خلط يتم اضافة المكونات معاً من نشا وفازلين وكركم وملح

ومن ثم يتم اضافة الماء الى ان يكون خليط متجانس.

يوضع الخليط علي الوجه عن طريق عمل تدليك للجسم في دوائر.

سوف يعمل الملح على إزالة أي اتساخات أو جلد ميت في الجسم.

لتقشير وتبييض الجسم وازالة الجلد الميت

كما قد علمنا أن المستحضرات التجميلية هي علاج مؤقت كما أن الكريمات التي تباع في الصيدليات يمكن ان تؤذي البشرة، وذلك لتعدد أنواع البشرة من حساسة وجافة ودهنية ومختلطه ولذلك يختلف التأثير من بشرة لأخرى، وايضاً البقع هي مشكلة كبيرة لكثير من الأشخاص.

ها ونجد أن المكونات التي سوف يتم استخدامها هي مكونات طبيعية، ومتوفرة في كل مكان وتكون كالآتي:

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من الليمون

ملعقة من القهوة

ملعقة من السكر

طريقة تحضير و اعداد وصفة لتبييض وازالة الجلد الميت

هذه الوصفة سيكون من السهل تحضيرها في أي مكان والطريقه كالتالي: