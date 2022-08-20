قنبلة لجمالك.. ميبو والقهوة معجزة للبشرة السمراء تبييض فورى من اول استعمال وازالة البقع والتصبغات نهائيا

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يعد كريم ميبو والشا للوجه هو من الكريمات المعجزة والخطيرة للبشرة من ناحية التفتيح ومن ناحية التخلص من أي عيوب وشوائب قد تكون على البشرة، حيث يساهم الكريم في جعل البشرة والوجه مشرق وناعم وأبيض، ولا يقتصر استخدام الكريم فقط على البشرة إذ أنه يمكنك استخدامه في مناطق الجسم الحساسة لتفتيحها ولا يمثل أي خطورة عليها فقط عليك استعمال الكريم استعمالًا خارجيًا فقط بدون استخدامه على أي جروح أو التهابات شديدة وعميقة. طريقة عمل كريم ميبو والنشا للوجه مكونات عمل الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من كريم ميبو الطبي.

ربع كوب كبير من بن القهوة.

ملعقتان صغيرتان من حليب بودرة.

ماء ورد وماء بارد.

زيت زيتون طبيعي.

عصير ليمون. خطوات عمل ماسك الخميرة وميبو للتفتيتح:- ضعي كل المكونات مرة واحدة في وعاء صغير ويمكنك مزجهم جيدًا بتذويبهم داخل الميكروويف أو على النار لثواني قليلة فقط.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة التي تريدين تفتيحها من الاسمرار مثل الوجه والمناطق الحساسة في الجسم حتى يتم تطبيق الكريم على منطقة نظيفة.

ثم قومي بتطبيق الخليط على المنطقة ودلكي جيدًا حتى يتم إزالة أي جلد ميت على الجلد والبشرة لمدة خمس دقائق تقريبًا فعملية التقشير هامة جدًا.

وبعد ذلك قومي بترك الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة بحيث يجف تمامًا ثم قومي بشطفها بماء بارد أو مثلج ثم قومي بتجفيفها وترطيبها جيدًا. ماسك الخميرة لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

حبة بيضة كبيرة.

زيت زيتون.

عسل نحل أبيض. خطوات عمل ماسك الخميرة والعسل للتفتيح:- أول خطوة تتمثل في خلط المكونات وخفقها مع بعضها إلى أن تتجانس تمامًا ويصعب فصل المكونات مرة أخرى.

بعد ذلك نظفي المكان الذي تريدين تفتيحه ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بفرد الخليط عليه.

عند فرد الخليط قومي بتدليك المنطقة جيدًا ثم قومي بتركه عليها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يجف الخليط على المنطقة.

وبعد ذلك قومي بغسل المنطقة وتنظيفها وبعد ذلك قومي بتجفيفها جيدًا وابدئي في ترطيبها لأن الترطيب من أهم عمليات التفتيح حتى لا يعود مرة أخرى. عمر شويل - جدة قنبلة لجمالك.. ميبو والقهوة معجزة للبشرة السمراء تبييض فورى من اول استعمال وازالة البقع والتصبغات نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة لجمالك.. ميبو والقهوة معجزة للبشرة السمراء تبييض فورى من اول استعمال وازالة البقع والتصبغات نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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