قنبلة ناريه.. كريم نيفيا والقهوة انسي الاسمرار والسواد وبقع البشرة والجسم مع الخلطة الجبارة مرة واحده وشوفي الفرق

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تعرفي على الخلطة السحرية والتي يتم تحضيرها من خلال كريم نيفيا والقهوة للتفتيح والحد من وجود اسمرار في الجسم، فالمرأة قد تشعر بالحرج من وجود مناطق داكنة في جسمها وخاصة المناطق الحساسة وكذلك بسبب وجود اسمرار في البشرة و بقع داكنة عليها ولا تزول باستخدام الكريمات الطبية بسهولة، وكانت القهوة من المكونات التي خلق الله بها فعالية كبيرة جدًا في التفتيح والتخلص من أي مناطق داكنة لما فيها من نسبة كبيرة من الكافيين. كيفية تحضير خلطة كريم نيفيا والقهوة للتفتيح المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقتان كبيرتان من بن القهوة المطحونة.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

ماء ورد.

ملعقة من نشا الذرة. خطوات استخدام القهوة وكريم نيفيا لتفتيح الجسم والبشرة:- نظفي البشرة أو المنطقة جيدًا فإن أهم خطوة من الخطوات هي تطبيق الوصفة على منطقة نظيفة.

بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا ومختلطة وكأنها خليط واحد.

بعد ذلك بيديك قومي بأخذ حفنة من الخليط وابدئي في تطبيقه على بشرتك أو على المنطقة.

دلكي جيدًا بحركات دائرية لطيفة لمدة خمس دقائق أو سبع دقائق واتركيها بعد ذلك على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا.

اشطفي المنطقة من الخليط جيدًا وتأكدي من عدم ترك القهوة تصبغات على الجلد ونظفي المنطقة بشكل جيد.

جففي المنطقة بعد ذلك ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب واستخدمي الماسك مرة أو مرتين من كل أسبوع. فوائد القهوة لتفتيح البشرة يعد تناول كوب كبير من القهوة يوميًا من أكثر العادات المفيدة التي تعمل في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية مما تعالج أي التهابات على البشرة والبقع الداكنة.

كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفينولات التي تعمل على معالجة مشاكل الجلد المختلفة من جذورها.

تساهم القهوة في التخلص من تجاعيد البشرة والسيلوليت الذي يظهر على الجلد نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.

تحمي من خطر الأشعة فوق البنفسجية وتمد البشرة والجلد بطبقة تحمي من أشعة الشمس التي قد تتسبب في حروق شديدة.

تعالج حبوب الشباب وتمنع ظهورها وخاصة في فترة المراهقة وتخفي آثارها التي تتركها بعد معالجتها. عمر شويل - جدة قنبلة ناريه.. كريم نيفيا والقهوة انسي الاسمرار والسواد وبقع البشرة والجسم مع الخلطة الجبارة مرة واحده وشوفي الفرق - ثقفني

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