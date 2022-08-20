في 10 دقائق بس وبكوب من الحليب طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بمكونات اقتصادية طعمه لذيذ مفيد وصحي لأولادك

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طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بمكونات اقتصادية طعمه لذيذ، يعتبر الكب كيك من الحلويات اللذيذة المفضلة عند الكثيرين وبشكل خاص الأطفال، حيث أنه يكون سهل تناوله عن الكيك العادي بالإضافة إلى أشكال تزيينه التي تجذب الأطفال إليه وكذلك الكبار، حيث أن الكب كيك يمكن تحضيره بأكثر من طريقة وتزيينه بالكثير من الأشكال حسب الرغبة والطلب، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح إليكم طريقة تحضير الكب كيك في المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة.
طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة
من أجل إعداد الكب كيك بالشوكولاته تحتاجين إلى تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:
المكونات
طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة
- في وعاء ضعي الدقيق بعد نخله حتى يكون ناعماً، بالإضافة إلى طحن السكر ليتحول إلى بودرة.
- وكذلك نخله لكي يكون خالي من أي تكتلات به.
- في إناء الخلاط الكهربائي ضعي الزبدة مع السكر وامزجي جيداً حتى يصبح القوام كريمي.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة البيض والفانيليا وقومي بخفقهم أيضاً وضعي اللبن وامزجي المكونات مع بعضها البعض.
- في وعاء آخر ضعي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح وامزجي جيداً حتى تتجانس المكونات.
- بعد تجانس المكونات السائلة قومي بوضع خليط الدقيق والكاكاو تدريجياً على الخليط السائل حتى تنتهي كمية الدقيق ويختفي تماماً من الخليط السائل ويتجانس تماماً.
- في الصينية الخاصة بالكب كيك قومي بوضع قوالب الكب الكيك واسكبي الخليط حتى يمتلئ نصف القالب.
- وكرري هذه الخطوة مع باقي القوالب حتى تنتهي الكمية.
- ضعي الصينية على فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى يصبح باللون الذهبي.
- يمكنك اختبار نضج الكب كيك من خلال وضع خلة أسنان إذا خرجت نظيفة فتكون جاهزة وإذا خرجت وبها عجين فتكون بحاجة إلى بعض الوقت.
- بعد إخراج الكب كيك من الفرن اتركيه حتى يبرد تماماً، ثم يمكنك خفق كمية من الكريم شانتيه مع السكر البودرة واللبن أو الماء المثلج وتزيين الكب كيك به.
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