في 10 دقائق بس وبكوب من الحليب طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بمكونات اقتصادية طعمه لذيذ مفيد وصحي لأولادك

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بمكونات اقتصادية طعمه لذيذ، يعتبر الكب كيك من الحلويات اللذيذة المفضلة عند الكثيرين وبشكل خاص الأطفال، حيث أنه يكون سهل تناوله عن الكيك العادي بالإضافة إلى أشكال تزيينه التي تجذب الأطفال إليه وكذلك الكبار، حيث أن الكب كيك يمكن تحضيره بأكثر من طريقة وتزيينه بالكثير من الأشكال حسب الرغبة والطلب، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح إليكم طريقة تحضير الكب كيك في المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة.

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة

من أجل إعداد الكب كيك بالشوكولاته تحتاجين إلى تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:

المكونات

طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة