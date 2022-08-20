نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعل بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال في المقال التالي

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل، من المعروف أن الفازلين يتمتع بالعديد من الخصائص التي تغذي البشرة، علاوةً على فعاليته في ترطيب البشرة، بما يعمل على تفتيحها، وتوحيد لونها، ومنحها الحيوية والنضارة المطلوبة، بينما يلعب القرنفل دوراً حيوياً في تبيض البشرة، نظراً لاحتوائه على مادة الاوجينول والتي تعد إحدى مضادات الأكسدة، والتي تعمل بدورها على علاج التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، بما يظهر البشرة صافية نقية. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه المكونات ملعقتان من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ربع ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقتان من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير قومي بإذابة الفازلين في حمام مائي لبضع دقائق، حتى يصبح قوامه سائلاً.

أضيفي القرنفل المطحون إلى الفازلين المذاب، واخلطيهما معاً جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس.

وأخيراً قومي بإضافة باقي المكونات السابقة إلى خليط القرنفل والفازلين، مع التقليب المستمر لكل المكونات، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول (الوجه) أو الماء والصابون (الجسم).

قومي بفرد الماسك الناتج على بشرتك أو المناطق التي تعاني من الاسمرار.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة تتراوح من (30- 40 دقيقة)، أو يجف تماماً.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع، وستلاحظين حصولك على بشرة بيضاء وناعمة. وصفة الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم بخلط القرنفل مع الفازلين في حمام مائي، حتى يذوبا تماماً معاً.

نرفعهما من على النار، ونترك الخليط حتى يبرد تماماً.

نضيف باقي المكونات السابقة إلى خليط الفازلين والقرنفل، ونقلبها معاً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

نغسل البشرة جيداً بالماء والغسول أو الصابون، ثم نقوم بفرد الماسك الناتج على البشرة.

نتركه على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم نشطفه بالماء البارد.

نقوم بتمرير قطعة من الثلج على البشرة لإغلاق مسامات البشرة.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، وستلاحظين تمتعك ببشرة بيضاء ناعمة ومليئة بالحيوية والنضارة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعل بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعل بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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