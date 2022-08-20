وصفة السكر والليمون لازالة الشعر من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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وصفة السكر والليمون لازالة الشعر، ترك شعر الجسم دون إزالة يزيد من ظهور رائحة غير مستحبة في الجسم، وكذلك يسبب غمقان شديد في البشرة، لذلك تحتاج الفتيات والسيدات إلى طرق تساهم في إزالة شعر الجسم، واستخدام شفرات الحلاقة في إزالة شعر الجسم يسبب ظهور التهابات على البشرة وسرعة نمو الشعر، كما أن استخدام الشمع لإزالة الشعر يسبب ألم شديد في الجسم، لذلك تبحث الفتيات عن طرق إزالة مناسبة وغير مؤلمة،، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالليمون والسكر.
وصفة السكر والليمون لازالة الشعر
بمجرد نمو شعر الجسم تبدأ البشرة في الظهور بشكل داكن، لذلك تحتاج الفتيات إلى التخلص من الشعر أول بأول حفاظاً على جمال ولمعان البشرة، ولكن تحتاج الفتيات إلى وصفة مناسبة لا تسبب التهابات للبشرة أو تجعل الشعر ينمو بسرعة، ووصفة الليمون والسكر لا تزيل شعر الجسم فقط، بل تساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير الآتي.
المكونات
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- عصرة ليمونة.
طريقة تحضير وصفة السكر والليمون لازالة الشعر
تعتبر طريقة الليزر لإزالة الشعر الافضل عند كثير من الفتيات، لأنه لا ينمو بشكل سريع ويستمر لفترة طويلة، ولكن تعتبر هذه الطريقة مكلفة وتحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، لذلك تبحث الفتيات عن البديل الذي يساهم في التخلص من الشعر لفترة طويلة دون الحاجة إلى كثير من المال، لذلك تعتبر وصفة الليمون والسكر الأفضل والأنسب للكثير، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.
- قومي سيدتي بتحضير وعاء عميق ووضع فيه الماء والسكر وعصير الليمون.
- ثم بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على النار لمدة عشر دقائق.
- بعد انتهاء الوقت يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد.
- ثم تليها خطوة تقسيم الخليط على هيئة كور متوسطة الحجم.
- ثم يتم استخدام هذا الخليط من خلال فرده على بشرة الجسم وبعدها شده عكس اتجاه نمو الشعر.
- ثم قومي بعد ذلك استمري في تكرار نفس الطريقة مع باقي الجسم.
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