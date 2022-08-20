نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيضاء وناعمة وبتتنفس.. اقوى مقشر طبيعي للبشرة وجددي خلايا الجلد وحفزي الكولاجين بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى مقشر طبيعي للبشرة حتي تقوم الكثير من السيدات بالاعتناء ببشرتهم من خلال استخدام المقشرات للوجه التي تعمل على تعزيز الوجه وتزيد لمعانه لكن هناك بعض أنواع المقشرات الطبيعية التي تحافظ على الوجه دون حدوث أي آثار جانبية فتابعوا معنا.

اقوى مقشر طبيعي للبشرة

يوجد المزيد من الطرق الطبيعية لتقشير الوجه ويتم الحصول على نتائج فعالة في وقت بسيط والتي تتمثل في الآتي:

قناع العسل والسكر الذي يعتبر من أقوى أشكال المقشرات الطبيعية للوجه والتي تعمل على القضاء على الجلد الميت الموجود على البشرة.

يتم وضع ملعقة من العسل مع ملعقة من السكر الخشن مع ملعقة من ماء الورد ومزجهم جيدا ثم يوضع على الوجه لمدة لا تقل عن دقائق ثم دعكها جيدا بطريقة دائرية.

ثم يتم تنظيف الوجه بالماء الدافي وتكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

مقشر طبيعي للبشرة الدهنية

إذا كانت المرأة صاحبة البشرة الدهنية فهي تتجه إلى استخدام مقشرات للوجه للقضاء على الدهون ومن أهمها ما يلي:

مقشر الطماطم للبشرة الدهنية حيث تعتبر الطماطم من أهم الأطعمة التي تشتمل على مضادات الأكسدة التي تعمل على تطهير الجلد والقضاء على الدهون المتراكمة داخل الجلد.

مكونات الوصفة

ثمرة من الطماطم

ملعقة من السكر الخشن

طريقة التحضير

يتم إزالة القشور من الطماطم ثم عصرها جيدا ثم يوضع السكر الخشن إلى عصير الطماطم والمزج جيدا.

يتم وضع المقشر على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر مع استخدام غسول للبشرة يحتوي على مواد طبيعية ويتم إعادة هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

مقشر العسل والتفاح للبشرة الدهنية

يعد العسل من العناصر الطبيعية الفعالة في تنظيف البشرة وزيادة نعومتها وترجع النضارة والنعومة للبشرة مع وجود التفاح الذي يشتمل على عدد كبير من الإنزيمات المفيدة للجلد ويتم استخدام هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ثمرة من التفاح مبشورة بدون قشور.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير

يتم تدفئة العسل داخل الميكرويف ثم يوضع التفاح وفرمه جيدا حتى يسهل مزجه مع العسل ثم يضاف زيت الجوجوبا ومزجهم جيدا ويتم وضعه على البشرة ودعكها بشكل دائري ثم يترك لمدة 5 دقائق .

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويتاح غسل الوجه بأي نوع من أنواع الغسول الطبيعية.

اقوى مقشر طبيعي للوجه حيث يعتبر الوجه هو علامة جمال المرأة لذلك عرضنا لكم أهم الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة العادية والدهنية.