وجبة الإنقاذ السريع.. بيتزا سريعة وسهلة والطعم خرافي بمقادير مظبوطة 100% وأسرار الشيف المحترف

تعتبر البيتزا من أشهر الأكلات التي يحبها الكثير منا، إذ يمكنك تناولها في العديد من الوجبات، ومع دخول الدراسة تبحث الأمهات عن طرق سريعة لعمل وجبة لذيذة للأطفال لا تحتاج إلى مجهود وفي نفس الوقت تكون مشبعة ومغذية، لذلك نقدم لكم من خلال المقال طريقة عمل بيتزا سريعة بمكونات متاحة لديك في منزلك وبطعم لا يقاوم، فعليك متابعتنا حتى النهاية للتعرف عليها.

بيتزا سريعة

نقدم لكم طريقة عمل بيتزا لن تجد أسرع منها، كما ستنقذك في وقت الحاجة، وأيضًا ستفيد أسرتك لما بها من العديد من العناصر الغذائية، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة مملوءة من الخميرة الفورية.

ستة ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح.

رشة زعتر.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب من اللبن الحليب الدافئ.

مكونات الحشو:

زيتون مقطع إلى حلقات.

فلفل مقطع إلى حلقات.

طماطم مقطعة قطع صغيرة.

بسطرمة.

جبن موتزاريلا.

كاتشب.

طريقة التحضير

توضع الخميرة في بولة ويضاف إليها القليل من اللبن الدافئ وتقلب.

بعد ذلك يوضع السكر والملح عليهم.

ثم يضاف إليهم الدقيق الأبيض.

بعد ذلك يوضع عليهم الزعتر، والزيت وتقلب المكونات جيدًا، ثم يضاف اللبن الدافئ بالتدريج.

ثم تعجن العجينة لمدة لا تقل عن العشرة دقائق بالأيدي.

بعد ذلك تحضر صواني بالحجم المناسب وتدهن بالقليل من الزيت.

ثم تفرد العجينة داخل الصينية.

بعد ذلك يوضع الحشو بالترتيب الكاتشب بعده الفلفل، ثم البسطرمة، وبعدها الزيتون والطماطم.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة عالية، وندخل صينية البيتزا داخله.

بعد ذلك تترك البيتزا على الرف الأوسط في الفرن حتى تبدأ في النضج من الأسفل وفي هذا الوقت نخرجها.

ثم نقوم برش الجبن الموتزاريلا على الوجه.

بعد ذلك تدخل الصينية إلى الفرن مرة أخرى للتأكد من نضج الجزء السفلي منها.

ثم توضع تحت الشواية لمدة دقيقة، ثم تخرج وتغطى حتى نكمل باقي الكمية وبالهناء والشفاء.

في نهاية مقال طريقة عمل بيتزا سريعة فقد قدمنا لكم أسهل طريقة لعمل البيتزا بمكونات متاحة في منزلك، وعرضنا لك أفضل حشو يمكنك تذوقه، ويمكنك وضع الحشوات التي يفضلها أطفالك لتعديها لهم أثناء الذهاب إلى المدرسة.