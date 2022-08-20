نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سريعة لتطويل الرموش بسرعة خيالية كأنكِ وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة سريعة لتطويل الرموش حيث تسعى كل سيدة بالحصول على مظهر جمالي مميز وتسعى إلى تطويل رموشها، لكنها تذهب إلى الوصفات الكيماوية التي تسبب نتائج سلبية، لذلك نعرض لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش بشكل طبيعي.

خلطة سريعة لتطويل الرموش

هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش والتي تتمثل في الآتي:

وصفة زيت الزيتون

الذي يشتمل على عنصر فينولي يدعى اوليوروبين الذي يساعد على زيادة وجود الشعر، وبالتالي يعمل على تطويل الرموش ويتم استخدامه من خلال وضع 4 نقاط من زيت الزيتون على قطعة قطن، ثم يتم توزيعها جيدا على الرموش العلوية والسفلية وتترك لفترة ما بين 5-10 دقائق ثم تنظف بالماء الفاتر.

وصفة زبدة الشيا لتطويل الرموش

حيث تشتمل على معدل كبير من فيتامين ج، الذي يعمل على منع نمو الجذور الحرة ويعمل على تعزيز مادة الكولاجين ويتم استخدامها من خلال وضع كمية على اليد، ودعكها جيدا ثم وضعها على الرموش وتترك ليلة كاملة ثم تغسل في الصباح.

وصفة زيت قشر الليمون لتطويل الرموش

أثبت أن زيت الليمون يعمل على زيادة نمو الشعر بشكل سريع، ويتم استخدامه من خلال وضع ملعقتين من قشر الليمون مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وقطعة قطن ويتم الحصول على زيت قشر الليمون من خلال الضغط على القشور بقوة.

ثم يوضع هذا المزيج على الرموش ليلة كاملة ثم يتم تنظفيها في الصباح بالماء الفاتر. مع إعادة هذه الوصفة مرتين يوميا للحصول على النتيجة المرغوبة.

وصفة الشاي الأخضر لتطويل الرموش

أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الصحية النافعة للجسم والتي من أهمها زيادة نمو الشعر وتكثيفه وتنعيمه. ويتم استخدامه من خلال وضع ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر مع كوب من الماء الساخن. ثم مزج المكونات جيدا وتركها لمدة 10 دقائق ثم إزالة الشوائب الموجودة في الخليط وتناوله دافئا. ويمكن ترك الشاي حتي يهدأ من الحرارة ووضعه على الرموش من خلال قطعة قطن مرة واحدة يوميا .

خلطة سريعة لتطويل الرموش حيث تعاني العديد من السيدات من ضعف رموشهم. لذلك عرضنا لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية والفعالة في تطويل الرموش.