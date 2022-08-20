صاروخ التفتيح.. كريم النشا والخميرة المبهر لتسمين الوجه والخدود وتوريد الشفايف وإزالة الجلد الميت من أول استعمال

النشا والخميرة من المكونات التي تستخدم في تحضير المعجنات والكثير من أنواع الطعام المختلفة ولكن هذا ليس سبب كتابة مقالنا لكم هذا اليوم لأننا جئنا لكم بهذا المقال لكي نقول لكم أننا نستخدم الخميرة والنشا في نفخ الخدود وتسمين الوجه إزالة البقع من الوجه وحل مشاكل البشرة التي أصبحنا نراها في جميع البنات، وهذه أفضل بكثير من الكريمات الأخرى التي يتم شراؤها من الخارج أو من الصيدلية، ومن الطبيعي أن المكون الطبيعي أفضل بكثير من المكونات التي تحتوي على مواد صناعية، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الخميرة والنشا في تسمين الوجه والتخلص من معظم المشاكل الأخرى، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة والنشا في نفخ الخدود وتسمين الوجه

الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعد في نفخ الخدود التي تعاني منها الكثير من النساء خصوصا بعد الخروج من عملية جراحية أو عملية ولادة أو إرهاق شديد ولذلك تحتاج إلى كريم أو وصفة تعيد للوجه إلى طبيعتة، ولا تفضل النساء استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية لأنها على الرغم من وجود الكثير من الكريمات التي تساعد في نفخ الخدود وتسمين الوجه إلا أنها يكون سعرها عالي جدا بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل التي تنتج من استخدام هذه الوصفة على المدى البعيد، ولكن نحن سوف نقدم لكم مكونات رائعة في علاج هذه المشكلة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ماء ورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الكريم واستخدام في البشرة

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على كريم رائع ومفعول سحري ورهيب وتتلخص الخطوات في:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب حتى لا يوجد تكتلات في الكريم.

يجب الاحتفاظ بالكريم في علبة نظيفة.

يجب وضع الكريم على الوجه مرة في الصباح ومرة في المساء.

يجب الاستمرار على الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور

كما ذكرت في المقال طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع فيكم استخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة في مطبخك والحصول على وجه منفوخ بدون تكاليف حيث تريد الكثير من الفتيات الحصول على وجه ممتلئة ومنفوخ بدون تكاليف ويمكن استخدام هذه الوصفات التي تساهم في جعل الوجه سمين من إهمها الخميرة والنشا