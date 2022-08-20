كوني شف محترف.. حلوى السميد الباردة اللذيذة اصنعيها بنفسك باحترافية والطعم ولا الخيال

إن حلوى السميد الباردة من الحلويات التي تأثرنا بها كثيراً، والتي حصلنا عليها من خلال المطبخ الشامي ،والتي أحبها الجميع كونها تحضر بطريقة سهلة، وبسيطة، ولا تأخذ الكثير من الوقت، أو الجهد، بل نجد كذلك أن كافة المقادير الخاصة بها متاحة في منازلنا، ويمكننا أن نحضرها لنتناولها مع كوب لذيذ من العصير المفضل لدينا على وجه الخصوص في هذه الأيام الصيفية التي تحتاج إلى الطاقة ،وتناول مثل تلك الحلويات، فهيا بنا.

حلوى السميد الباردة

من لا يحب مكونات تلك الحلوى، فعلى الرغم من مكوناتها اللذيذة إلا أنها تحمل فائدة كبيرة لصحتنا، وصحة أبنائنا، بالإضافة إلى كونها تعتبر طبق مميز يمكننا تقديمه لضيوفنا، فسوف يستمتعون به بشكل كبير جدًا، وهذه هي خطوات تحضيرها، فكونوا معنا خطوة بخطوة.

المقادير

2 لتر من الحليب.

كوب من السميد ويفضل الخشن.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من مياه الورد.

كوب من جوز الهند.

كوب من القشدة.

بعض من المكسرات المشكلة.

طريقة التحضير

في البداية نحب أن نوضح لكم أمر هام، وهو أن تلك الكمية تكفي حوالي 7 أفراد، والكمية متروكة لكم، وأمر التزيين يرجع للزوق الخاص بكم كذلك.

أولاً نضع الحليب في إناء على النار، وننتظر حتى يغلي، ومن ثم نضع فيه كمية السكر التي ذكرناها، وبعدها نقوم بالتقليب حتى يختفي السكر تماماً.

هنا جاء الدور لإضافة السميد على هذا الخليط، ونستمر في التقليب حتى لا يحترق المزيح الخاص بنا، ولن نغلق حتى نشعر أن حركة التقليب أصبحت صعبة، وأن الخليط أصبح ثقيل.

بعد ذلك نغلق النار، ونتركه قليلاً.

ثم نأتي بصينية، ونقوم بوضع قليل من الزبدة، وندهن بها الصينية جيداً.

بعد ذلك ونرش جوز الهند في كافة أرجاء الصينية، وبعدها نضع القشدة فوق جوز الهند.

ثم ننزل بخليط السميد الذي قمنا بتحضيره فوقهم، ونعمل على جعله متساوياً حتى نحصل على شكل نهائي متناسق.

بعد ذلك نتركه على جنب حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نقوم بإدخاله للثلاجة. ولا نخرجه حتى نتأكد من أنه قد تجمد. وأصبح متماسكاً.

هنا علينا أن نقوم بقلب القالب ليصبح الوجه هو جوز الهند. ونرش عليه المكسرات. ومن ثم نقدمه بجانب مشروب بارد لذيذ.

هذه هي طريقة حلوى السميد الباردة، فهي سهلة، وسريعة. ويمكنكي أن تقومي بها في أي وقت، وتفاجئي أولادك. وزوجك، فقومي بها. وسوف تستمتعون بها جداً.