ارز بالكبدة والخضروات.. لذيذ واقتصادي وحضري وجبة كاملة في ربع ساعة فقط

لهواة التنوع والتجديد في الأكل نقدم لكم طريقة عمل ارز بالكبدة والخضروات باعتباره إحدى الوجبات الغذائية المتكاملة المفيدة التي تسعى ربات البيوت إلى إعدادها خاصة الأطفال نظرًا لقيمتها الغذائية العالية علاوة على المذاق المميز الشهي لهذا الطبق السريع الذي يغني عن إعداد العديد من الأصناف الأخرى لذا وجب التنويه عن طريقة إعداده بالتفصيل.

ارز بالكبدة والخضروات

هو إحدى الأطباق المتكاملة الغنية بالعديد من العناصر والمكونات التي تتمتع بمذاق رائع لا مثيل له، يمكن تجهيز هذا الطبق المميز بسرعة وبمكونات اقتصادية وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

2 كوب أرز.

¼ كيلو من كبدة الدجاج مقطعة مكعبات.

حبة واحدة من الكوسة.

مقدار حبة واحدة من الجزر.

عدد حبة واحدة من البطاطس.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

كرفس مفروم.

كزبرة مفرومة.

كرات مقطع قطع صغيرة.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

القليل من الشطة.

القليل من الزيت.

كوبان من مرق الدجاج أو الماء.

الطريقة

للحصول على مذاق مميز لهذا الطبق يفضل سلق الكبدة في وعاء على النار مع إضافة ملعقة من الخل الأبيض للتخلص من أي روائح غير مستحبة في الكبدة ثم تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نضع مقدار من الزيت في وعاء على النار ثم نشوح البصل في الزيت حتى يتغير لونه ويتحول إلى لون ذهبي جميل.

نضيف مكعبات الجزر والبطاطس والكوسة إلى الخليط السابق وتقلب لمدة دقيقتين ثم نضيف الثوم المفروم مع التقليب.

يفضل وضع الكبدة في هذه المرحلة ونتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والقليل من الشطة.

يتم إضافة الكرفس والكزبرة والكرات مع التقليب الجيد حتى تمتزج كل المكونات وتكتسب من النكهات المختلفة.

يضاف المرق مع التقليب ثم نغسل الأرز جيدًا ونضيفه إلى الخليط مع مراعاة تخفيف درجة الحرارة حتى ينضج تمامًا.

يقدم ساخن في أطباق التقديم.

في نهاية مقال أرز بالكبدة والخضروات حيث تم التعرف على طريقة إعداد هذا الطبق المميز الجميل مع توضيح مكونات وخطوات تحضيره بالتفصيل وعرض التكات المميزة التي تضمن نجاح ربة المنزل في إعداده من أول مرة.