نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية كالزجاج.. تنظيف البشرة بعمق في المنزل على طريقة أفخم صالونات التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الذهاب إلى مراكز التجميل أصبح أمر مكلف ومرهق في نفس الوقت، ولحاجة الفتيات الملحة إلى تنظيف بشرتهم قررنا أن نقدم لكم أهم الخطوات التي تساعد في تنظيف البشرة بعمق في المنزل وذلك من خلال سطور المقال القادمة؛ حيث أن هذه الخطوات لن تحتاج منك وقتًا طويلًا ولا مجهود، كما أنها ستكون غير مكلفة تمامًا فعليك متابعتنا حتى النهاية.

تنظيف البشرة بعمق في المنزل

بإمكانك أن تقومي بنفس الطرق التي يستخدمها العاملين بمراكز التجميل في تنظيف البشرة بل وأفضل، وذلك من خلال بعض الخطوات التي نعرضها عليكم فيما يلي:

حمام البخار

الكثير من الفتيات يعانون من مشكلة البشرة الدهنية حيث يؤدي تراكم الدهون بها إلى زيادة البثور، ويمكنك غلي كمية مناسبة من الماء وتوجيه البخار الخارج منها إلى البشرة مع تغطية الرأس بمنشفة؛ فهذا يساعد على تفتيح مسام بشرتك ويخلصك من المشكلات الموجودة بها، كما يمكنك وضع زيت عطري على الماء لجعل البشرة برائحة جيدة.

تقشير البشرة

فور عمل حمام البخار يمكنك استخدام مقشر بشرة طبيعي لأن الجلد الميت سيكون رطبًا ويمكن التخلص منه بسهولة في هذا الوقت، فعليك بخلط القليل من القهوة مع القليل من السكر وزيت الزيتون وفرك البشرة بهم بعد مرور ما يقارب الخمسة دقائق، ثم يغسل الوجه بماء فاتر ويجفف بالمنشفة القطنية.

تونر البشرة

الآن بعد أن تخلصتي من المشكلات التي تواجه بشرتك عليك باستخدام تونر ليساعدك على غلق المسام لمنع دخول الأتربة بها. أيضًا يساعد التونر في معادلة نسبة حموضة الجلد وشده. فعليك استخدام خل التفاح وضعي عليه كمية مناسبة من الماء وابدئي في تدليك وجهك به. كما يمكنك استخدام ماء الزهر بدلًا منه بنفس الطريقة. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، وعليك بتكرار الخطوات السابقة مرة كل أسبوع.

في نهاية مقال تنظيف البشرة بعمق في المنزل فقد عرضنا عليكم أهم الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل ذلك. حيث قدمنا لك طريقة عمل حمام بخار. وكيفية تقشير البشرة. كما قدمنا لكم كيفية استخدام تونر لبشرتك بكل بساطة.