نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإطلالة ملكية.. تفتيح اليدين والقدمين بمكونات منزلية طبيعية بسيطة وسريعة لنعومة وبياض فائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكِ سيدتي أفضل خلطات تفتيح اليدين والقدمين حيث تعاني الكثير من النساء والفتيات من هذه المشكلة المزعجة الناتجة عن تكون الصبغات الداكنة على اليدين والقدمين الأمر الذي يسبب الضيق والحرج ولحسن الحظ هناك بعض الخلطات الطبيعية الاقتصادية القادرة على حل هذه المشكلة بعيدًا عن استخدام كريمات التفتيح باهظة التكلفة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تفتيح اليدين والقدمين

تتعرض اليدين والقدمين للاسمرار بفعل التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة فضلًا عن الملوثات والغبار الذي يسبب هذه المشكلة المزعجة الأمر الذي يدفع البعض إلى تطبيق بعض الخلطات الطبيعية التي حققت نجاحًا باهرًا في تبييض اليدين والقدمين.

خلطة النشا والزبادي

يمكن تطبيق هذه الوصفة بمكونات منزلية اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

ملعقة من النشا.

عصير ليمونة واحدة.

مقدار ملعقتان من الزبادي.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتداخل المكونات تمامًا.

بعد ذلك نوزع الخليط السابق على القدمين واليدين ويترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

ثم نفرك الخليط بحركات دائرية لطيفة ثم نغسل اليدين والقدمين بالماء الدافئ.

بعد ذلك يفضل تطبيق هذه الوصفة يوميًا للوصول إلى النتيجة المطلوبة في أسرع وقت.

خلطة الألوفيرا وزيت اللوز

يعمل هذا المزيج الرائع على تبيض وتجميل البشرة بصفة عامة لذا يفضل البعض تطبيق هذا المزيج على اليدين والقدمين وذلك بإتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة من الألوفيرا.

مقدار 3 ملاعق من زيت اللوز.

الطريقة

يتم مزج كل من الألوفيرا مع زيت اللوز جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نطبق المزيج على اليدين والقدمين ويترك لمدة 45 دقيقة.

كما يفضل البعض وضعه ليلة كاملة للحصول على النتيجة المثالية.

بعد ذلك نغسل اليدين والقدمين بالماء جيدًا، ينصح بتكرار هذه الوصفة يوميًا للحصول على النتيجة المثالية.

وبهذا يكون قد تم التعرف على تفتيح اليدين والقدمين باعتبارها من أكثر المشاكل التي تواجه النساء مع عرض مجموعة من الخلطات السحرية التي أثبتت كفاءتها العالية في الحصول على النتيجة المطلوبة سواء بتطبيق خلطة النشا والزبادي أو باستخدام خليط الالوفيرا وزيت اللوز الجبار.