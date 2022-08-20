هيخليكي ملكة جمال.. كريم نيفيا والقهوة المبهر لتبيض الوجه وإزالة التصبغات والبقع الداكنه من أول إستعمال

كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا ، يستخدم كريم نيفيا في ترطيب الوجه الجسم أيضا ولكن نحن الآن لا نستخدمه كمرطب للبشرة وإنما يستخدم في هذه الوصفة مع ملعقة واحدة من القهوة في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا، وهذه الوصفة من أروع الوصفات التي تستخدم في تفتيح أي منطقة في الجسم ولا يوجد لها أضرار على البشرة أبدا، لأنها تتكون فقط من كريم نيفيا والقهوة فقط، وهذه الوصفة وجدت نجاح كبير ونتيجة فعالة من قبل الكثير من الأشخاص، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة كريم نيفيا والقهوة في تفتيح البشرة

جميع النساء لا تصدق أن القهوة تساعد في تفتيح البشرة لأن لونها غامق للغاية ولكن نحن نقول لهم لا تنظروا إلى اللون وإنما انظروا إلى العناصر الغذائية التي تتكون داخل القهوة وبالفعل مفعولها سحري على البشرة وتعمل التخلص والقضاء على جميع المشاكل التي تعاني منها ربة المنزل أو أي فتاة أخرى والمكون الآخر الذي يساعد القهوة في هذا المقال هو الكريم الذي يستحق الكثير والكثير وهو كريم نيفيا الذي يعمل على تغذية البشرة ويتخلل داخل المسام ويعمل على إزالة الشوائب، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة التفتيح الرائعة، وتتلخص المكونات في:

ملعقتين من كريم نيفيا.

ملعقة ونصف من القهوة.

القليل من عصير الليمون.

خطوات تحضير الوصفة واستخدام في تفتيح البشرة

البشرة يجب أن يكون لها كريم يعالج أكثر من مشكلة ولذلك لأننا نتعرض البشرة إلى الجفاف والحبوب والمشاكل الأخرى التي نراها، وتتلخص الخطوات في:

يجب تقليب المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

يجب إحضار علبة نظيفة محكمة الغلق ويتم تعقيمها جيدا.

يجب وضع الكريم في العلبة ويتم غلق العلبة.

يجب تنظيف البشرة جيدا قبل وضع الكريم.

يجب الإلتزام على وضع الكريم مرة في الصباح ومرة في المساء.

يجب الاستمرار على وضع الكريم لمدة لا تقل عن ثلاث شهور لكي تحصل على نتيجة رائعة.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد حيث تعاني الكثير من السيدات من اسمرار البشرة وتبحث عن طرق تساهم في جعل الوجه لونه ابيض خالي من التجاعيد ويمكن اشتعل بعض المكونات البسيطة الطبيعية الموجودة في كل منزل من هذه المكونات كريم نيفيا والنشا يجعل بشرة ا