نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي بسكويت التمر الشهي بطريقة بسيطة لكي ولأولادك في المقال التالي
يعد بسكويت التمر من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على السمسم والحليب والتمر ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة للجسم، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي التمر والدقيق والحليب ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت التمر الشهية بطعم رائع وشكل ناجح في المنزل.
مقادير عمل بسكويت التمر
يحتوي بسكويت التمر على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- القليل من معجون التمر.
للتزيين
- كمية من الحليب.
- القليل من حبة البركة.
- كمية من السمسم.
خطوات الإعداد والتحضير
لتحضير بسكويت التمر بشكل ناجح مثل الجاهز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونقلهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة الفورية على الماء الدافئ مع التقليب حتى تتفاعل الخميرة بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة الخميرة على الدقيق ونقلبهم جيدا، بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والحليب مع التقليب حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجين باستخدام كيس من البلاستيك ونتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تخمر.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين متساويين، بعد ذلك نفرد كل قسم باستخدام النشابة.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع المعجون على العجين ثم نلفه ونقوم بتقطيعه إلى قطع متساوية باستخدام السكين.
- ثم بعد ذلك نقوم بدهن قطع العجين بالحليب مع رشها بالسمسم وحبة البركة للتزيين.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية ثم ندخل الصينية المرصوص عليها العجين حتى ينضج ويحمر وجهه.
- بعد ذلك نخرجه ونتركه حتى يبرد ثم نضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى بسكويت تمر شهي لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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