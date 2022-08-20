بمكونات اقتصادية اعملي بسكويت التمر الشهي بطريقة بسيطة لكي ولأولادك

يعد بسكويت التمر من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على السمسم والحليب والتمر ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة للجسم، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي التمر والدقيق والحليب ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت التمر الشهية بطعم رائع وشكل ناجح في المنزل.

مقادير عمل بسكويت التمر

يحتوي بسكويت التمر على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

القليل من معجون التمر.

للتزيين

كمية من الحليب.

القليل من حبة البركة.

كمية من السمسم.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير بسكويت التمر بشكل ناجح مثل الجاهز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-