نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة اعملي أصابع البطاطس المقرمشة كوجبة اقتصادية لأطفالك في المقال التالي
تعد أصابع البطاطس المقرمشة من الوجبات الاقتصادية الخفيفة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وخاصة الأطفال حيث يعشقون هذا النوع من المقرمشات، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما أن طريقة تحضير هذه الوجبة لا تأخذ الكثير من الوقت، كما تتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية حيث أنها في مقدرة الجميع وهي البطاطس والسميد والزيت والبقدونس ومكونات آخرى ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بطعم رائع ومقرمش في المنزل.
مقادير عمل أصابع البطاطس المقرمشة
تحتوي أصابع البطاطس المقرمشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- كوب من الدقيق.
- ٣ حبات من البطاطس.
- كوب من السميد.
- حبة من الفلفل الحار.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كوب من البقدونس المفروم.
- زيت للقلي.
- كوب من الماء.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير أصابع البطاطس المقرمشة بشكل ناجح ومميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به الماء والبطاطس ونسلقهم على النار، ثم نقوم بتقشيرها وهرسها بشكل جيد.
- بعد ذلك نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الماء والزيت والسميد ونعجنهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نضيف العجينة إلى البطاطس المهروسة ونقلبهم جيدا، بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والبقدونس مع العجن.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الحار المطحون ونقلب حتى تختلط المكونات وتتداخل بشكل جيد.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع متساوية حتى تنتهي الكمية، بعد ذلك نضع أصابع البطاطس في الفريزر لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار وبها زيت غزير ونحضر الأصابع ونضعها في الدقيق ثم في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت، بعد ذلك نضعها على طبق التقديم بجانب المايونيز والسلطات.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى أصابع بطاطس مقرمشة بطعم مميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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