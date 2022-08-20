بمكونات بسيطة اعملي أصابع البطاطس المقرمشة كوجبة اقتصادية لأطفالك

تعد أصابع البطاطس المقرمشة من الوجبات الاقتصادية الخفيفة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وخاصة الأطفال حيث يعشقون هذا النوع من المقرمشات، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما أن طريقة تحضير هذه الوجبة لا تأخذ الكثير من الوقت، كما تتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية حيث أنها في مقدرة الجميع وهي البطاطس والسميد والزيت والبقدونس ومكونات آخرى ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بطعم رائع ومقرمش في المنزل.

مقادير عمل أصابع البطاطس المقرمشة

تحتوي أصابع البطاطس المقرمشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق.

٣ حبات من البطاطس.

كوب من السميد.

حبة من الفلفل الحار.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب من البقدونس المفروم.

زيت للقلي.

كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير أصابع البطاطس المقرمشة بشكل ناجح ومميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-