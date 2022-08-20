نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مذهلة للتخلص من تصبغات البشرة والبقع الداكنة في أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشكلات شيوعًا هي ظهور البقع الغامقة على الوجه، والتي تعطي شكل غير جذاب وقد يبحث الكثير من الفتيات عن اسهل الطرق الطبيعية التي يمكن أن تعيد الوجه بالشكل الطبيعي وتساعد في تفتيح البشرة مما يعيد جمالها وجاذبيتها، والان سوف نتعرف على أفضل المواد الطبيعية التي يمكن أن تحقق ذلك.

أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة في التخلص من البقع الغامقة على البشرة

قد يصاب الوجه ببعض البقع الواضحة الغامقة على البشرة والتي قد يرجع السبب في ذلك العديد من العوامل المؤثرة على مثل التعرض للشمس أو كثرة استخدام المستحضرات أو غيرها من الأسباب الاخرى، وأفضل الطرق التي يمكن أن يتم تطبيقها فتعطي أفضل النتائج خلال فترة بسيطة هي كالاتي:

ماسك الزبادي والشوفان

يحتوي هذا الماسك على مكونين من أهم المواد الطبيعية التي تغذي البشرة وتساعد على التفتيح في وقت سريع وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات:

كوب من الزبادي كامل.

ملعقتين كبار من دقيق الشوفان الناعم.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة:

احضري علبة الزبادي، ثم قومي بوضع دقيق الشوفان الناعم عليه وقومي بالخلط الجيد بين المكونات حتى تتجانس.

وزعي الخليط على وجه نظيف بدون اي شوائب.

اتركي الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف الماسك.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

أعيدي استخدام الماسك بشكل يومي لتحقيق أفضل النتائج.

استخدام زيت الورد والجلسرين

هذا الخليط من المواد الطبيعية التي تقضي على البقع المتواجدة على الوجه، كما أنه يساعد في تفتيح الوجه وترطيب البشرة، وطريقة التطبيق كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقتين من زيت الورد الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

قومي بغسل وجهك بالغسول الخاص جيدًا ثم تجفيفه حتى يكون نظيف قبل وضع الماسك.

وزعي الماسك على الوجه بشكل كامل، واتركية لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

أعيدي الاستخدام بشكل يومي للتمتع ببشرة بيضاء جميلة.

ماسك زيت الزيتون واللبن الحليب

يتميز زيت الزيتون باحتوائه على الكثير من الفوائد للبشرة ومنها قدرته على التفتيح بشكل سريع ومع خلطة باللبن الحليب سوف يتم الحصول على أفضل نتائج للبشرة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

ملعقة من زيت الزيتون.

٢ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى التجانس.

وزعي الخليط على البشرة مع التدليك بشكل دائري.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل الوجه جيدًا بالماء والغسول.

ماسك خشب الصندل وماء الورد

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل.

ملعقة من الشاي الأخضر.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام: