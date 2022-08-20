طريقة عمل عصير رانى بقطع الخوخ اللذيذة بخطوات بسيطة في البيت وطعم ألذ وأحلى من الجاهز

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في فصل الصيف ومع أرتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم إلى تناول المزيد من المشروبات المثلجة التي تعطي الجسم الطاقة والإنتعاش ومن هذه المشروبات عصير رانى بالخوخ، الكثير منا يقوم بشرائه بشكل يومي أثناء الخروج من المنزل لترطيب الجسم واليوم نقدم لكم طريقة عمل عصير رانى في البيت بطريقة صحية وبسيطة. طريقة عمل عصير رانى الخوخ فى البيت المكونات: 6 حبات من الخوخ الناشف.

6 حبات من الخوخ الطري.

كمية بسيطة من الماء.

4 ملاعق سكر أو على حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الخوخ الناشف إلى قطع صغيرة ويوضع في وعاء جانبا ثم نضيف السكر ونقلب جيدا.

نرفع الخليط السابق في قدر على نار متوسطة حتى يصبح الخوخ طري بعد ذلك نجهز الخلاط الكهربائي.

ونضع بداخله الخوخ الطري بعد إزالة القشرة والنواة ويخفق جيدا مع كمية بسيطة من الماء لعدة دقائق.

نصفي الخوخ ونضيف عليه قطع الخوخ بعد أن تبرد تماما ثم يوضع في الثلاجة حتى يصبح بارد.

الآن أصبح لديك عصير رانى خوخ صحي وطعمه مميز في البيت بمكونات بسيطة. طريقة عمل عصير الخوخ باللبن المكونات: 7 حبات من الخوخ.

3 ملاعق من السكر.

كمية مناسبة من الحليب.

قطع ثلج مجروش. طريقة التحضير: أولا نقوم بغسل الخوخ جيدا ثم نزيل القشرة ويقطع ويوضع في الخلاط مع كمية مناسبة من الحليب.

ثم يضاف السكر والثلج ونخفق المكونات 5 دقائق ثم يقدم العصير مع مكعبات من الثلج وبالهنا والشفا.

هذا المشروب لذيذ وصحي للكبار والأطفال لوجود الحليب والخوخ ويمكنك استبدال السكر بالعسل. عصير الخوخ والبرتقال المنعش المكونات: 5 حبات من الخوخ.

3 حبات من البرتقال.

8 حبات من المشمش.

ملعقة ماء زهر.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 كوب ماء مثلج. طريقة التحضير: نقوم بتقشر الخوخ والمشمش عن طريق وضعه في الماء الساخن لعدة دقائق ثم نزيل القشرة والبذور ثم يقطع.

بعد ذلك نزيل القشرة من البرتقال ويقطع إلى شرائح ثم نحضر بولة عميقة ونضع بداخله جميع المكونات.

نغطي القدر ويترك في الثلاجة ساعتين مع السكر ثم يوضع في الخلاط مع الماء أو عصير البرتقال.

ويخفق عدة دقائق والآن أصبح لديك عصير طبيعي منعش وطازج ضعيه في أكواب التقديم وبالهنا والشفا. فوائد تناول الخوخ للصحة يحتوي الخوخ على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية وبالتالي يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحسن من حركة الأمعاء.

يوجد به كمية كبيرة من فيتامين سي وأيضا يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتمنع الإصابة بالسرطان.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل أيضا من مستوي الكولسترول الضار بالدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل عصير رانى بقطع الخوخ اللذيذة بخطوات بسيطة في البيت وطعم ألذ وأحلى من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عصير رانى بقطع الخوخ اللذيذة بخطوات بسيطة في البيت وطعم ألذ وأحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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