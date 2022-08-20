وصفة القرنفل السحرية لإزالة تجاعيد البشرة وشد الترهلات الجلدية لبشرة مشدودة وصافية

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القرنفل من أهم الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ قديم الزمان لعلاج أمراض كثيرة لاحتوائه على مضادات أكسدة وهو يتميز بطعمه القوى وله رائحة عطرة جذابة، ويستخدم القرنفل في وصفات كثيرة للبشرة من أجل إزالة التجاعيد وشد الترهلات وجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقة واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الوصفات فتابعونا. وصفة القرنفل لإزالة التجاعيد وشد الترهلات المكونات: 2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

كوب إلا ربع ماء.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

5 ملاعق من ماء القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضع بداخله القرنفل المطحون مع الماء ونرفعه على النار لمدة 3 دقائق حتى يغلي ويجب تغطية الوعاء للحفاظ على الزيوت. نتركه حتى يبرد ثم نصفيه جيدا ونحتفظ بالتفل ونضعه في وعاء ونضيف إليه السكر وزيت الزيتون ونقلب ثم يوزع على بشرة نظيفة. مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يشطف بالماء البارد هذا المقشر يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة صافية ومشدودة ثم نجهز بولة أخرى. ونضيف 5 ملاعق كبيرة من مغلى القرنفل مع ملعقة من زيت جوز الهند وجل الصبار ونقلب جيدا ثم يوضع المزيج على البشرة. اتركيه حتى يجف ثم يشطف بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت مشدودة ولامعة من اول استعمال كما يمكنك وضع باقي مغلي القرنفل. في زجاجة بخاخ وقومي برش البشرة يوميا قبل الذهاب للنوم ولمدة أسبوع للحصول على أفضل نتيجة. ماسك القرنفل والنشا للوجه المكونات: ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القرنفل مع النشا في بولة صغيرة ثم نضيف ماء الورد حتى تتكون عجينة ناعمة ثم نضع زيت اللوز ونقلب. يوزع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا. هذا الماسك يقوم بتفتيح لون البشرة ويرطبها أما القرنفل يجعل البشرة مشدودة ويقوم بتطهيرها بعمق. وصفة القرنفل وشمع العسل المكونات: ملعقة كبيرة شمع العسل.

2 ملعقة من التوت البري المهروس.

3 ملاعق من القرنفل المطحون.

ملعقة من زبدة الشيا المذابة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات مع بعض ثم يفرد المزيج على البشرة ويترك لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والغسول. نمرر قطعة من الثلج لغلق مسام البشرة تكرر الوصفة 3 مرات في أسبوع حتى نحصل على أفضل نتيجة. وصفة القرنفل وزيت اللوز المكونات: 2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

ملعقة من العسل.

ملعقة كبيرة جل الصبار.

3 ملاعق من زيت اللوز. طريقة التحضير: نضع القرنفل المطحون في وعاء ثم نضيف جل الصبار وزيت اللوز مع العسل حتى تتكون عجينة لينة. نوزع المزيج على الوجه بعد غسله بالماء والغسول ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر. فوائد القرنفل للبشرة يحتوي القرنفل على خصائص مطهرة ومضادات أكسدة وبالتالي يعالج حب الشباب ويقلل من الالتهابات والاحمرار ويجعل البشرة صافية.

يعتبر مضاد قوي للشيخوخة لأنه يمنع ظهور التجاعيد ويقلل أيضا من ترهلات الجلد وينشط الدورة الدموية.

يساعد في التخلص من البقع الداكنة ويزيل الجلد الميت خاصة إذا تم خلطه مع السكر وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند. عمر شويل - جدة وصفة القرنفل السحرية لإزالة تجاعيد البشرة وشد الترهلات الجلدية لبشرة مشدودة وصافية - ثقفني

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