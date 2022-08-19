طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة بدون دقيق وبيض بدقائق معدودة

بسكويت النشا بالحليب البودرة ، من أنواع البسكويت المميزة والتي يبحث عنها الكثيرين، فالكثيرين يرغبون في إعداد وصفة بسكويت سريعة التحضير في دقائق معدودة وبدون أدني جهد وكذلك بدون تكلفة، وهذه الوصفة هي أفضل خيار، كما أنها وصفة سهلة التحضير للغاية ولا تتطلب الكثير من الأدوات.

كما يوجد وصفات مميزة كثيرة يمكن تجربة إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة مثل طريقة عمل حلى البفاريا الاقتصادية سريعة التحضير، أو طريقة عمل وصفة سناكس مملحة سريعة التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة.

مكونات بسكويت النشا بالحليب البودرة

وصفة البسكويت التي لدينا من أسهل الصفات في التحضير وأبسطها من حيث المكونات، فهي لا تحتوي على البيض أو الدقيق ومكوناتها كالتالي:

كوبين من النشا.

نصف كوب من الحليب المحلى المكثف.

ثلاث ملاعق كبار من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة أو مقدار ٥٠ جرام.

١٠٠ جرام شوكولاتة مذابة للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير

يتميز بسكويت النشا بالحليب البودرة بطريقة تحضيره البسيطة للغاية، فهو لا يتطلب الكثير من الادوات وكذلك الوقت وفي دقائق معدودة يكون جاهز للتقديم، وطريقة تحضيره كالتالي: