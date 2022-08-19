“احسن من الجاهز” طريقة عمل البرجر بالدجاج في البيت بطعم حكاية

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يعتبر البرجر واحد من أهم وافضل الوجبات السريعة المفضلة لدي الشباب والأطفال في عصرنا الحالي، وخاصة كونه يتم صناعته وتحضيره في اشهر المطاعم في مصر والعالم، لطعمه المميز ومذاقه الذي لا يقاوم، ولأن هناك عدد كبير من الامهات يفضلون القيام بتحضير الطعامالسريع في المنزل لضمان جودة مكوناته، فاننا نساعدك اليوم من خلال موقع ثقفني الاخباري في تحضير اشهى دجاج بالفراخ في البيت.
طريقة عمل البرجر بالدجاج
يعد تحضير البرجر بالدجاج في المنزل من الوجبات السهلة والشهية والمقربة الي كل الامهات، وخاصة لاحتوائه علي كل العناصر الغذائيةالمهمة التي يحتاجها الجسم يوميًا، بالاضافة الي كونها من الاكلات المحببة لدي الجميع من الكبار والصغار، وبمكونات سهلة وبسيطة جداغير مكلفة وهي علي النحو التالي.
- نصف كيلو من الدجاج المفروم.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المدخن.
- ٣ حبات متوسطة من البصل الاخضر
- فص ثوم مفروم ناعم
- ملح وفلفل اسود مطحون
- جبنة شيدر شرائح
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
خطوات عمل البرجر بالدجاج في المنزل
اليك أهم الخطوات المتبعة لعمل البرجر بالدجاج في المنزل افضل من الجاهز وبمكونات مضمونة موجودة في كل البيوت، وبطعم لا يقاوم، وذلك من خلال الخطوات التالية.
- في البداية قم باضافة الفلفل الاحمر مع الدجاج المفروم ونقلب.
- ثم يتم إضافة بهاراتك المفضلة من الملح والفلفل الاسود المطحون، ويضاف اليه البصل الاخضر والثوم.
- ثم نتاكد من وضع تجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.
- نقوم بتشكيلها علي شكل اقراص دائرية علي شكل البرجر
- نتركه في الفريزر من ساعة الي ساعتين.
- وعلي الجانب الاخر نقوم بوضع مقلاة كبيرة علي النار وتسخن جيدا بعد اضافة الزيت.
- ضعي البرجر علي النار واتركيه حتي ينضج ثم قلبيه علي الجهة الاخري
- حتي تمام النضج كاملا قم بوضع البرجر في عيش البرجر واضف لها الخضروات المفضلة لك مع شرائح الجبن الشيدر.
- وبالهناء والشفاء وتمنياتي بوجبة هنية سعيدة مع عائلتك.
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