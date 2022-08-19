طريقة عمل المندي السورية وكيف اسوي رز مندي بدون دجاج؟

طريقة عمل المندي السورية، إحدى أشهر الأكلات في دول الخليج والشام والوطن العربي عموما، واشتهرت به مناطق مثل عسير وجيزان في السعودية، وكذلك حضرموت وشبوة شرق اليمن، وانتقلت ثقافة طهي المندي من شبه الجزيرة العربية، إلى دول ومناطق أخرى مثل سوريا ومصر وفلسطين، وتقوم فكرة وطريقة عمل المندي السورية، وغيرها من الطرق العربية عموما، على أساس أن يتم وضع اللحم فوق درجة حرارة عالية، ليبدأ اللحم في إسالة الدهن، على الأرز أسفله، والأصل في تحضير المندي هو إحضار كبش يزن ما لا يقل عن 7 كيلو جرامات، وتتبيله بالبهارات والإضافات، ويعلق مقلوبًا على سيخ، وتحته إناء به الأرز أو الفريك، ويبدأ الكبش في إسالة الدهون وينضج مع الأرز في غضون 3 إلى 4 ساعات.

لماذا سمي المندي بهذا الاسم؟

كما شرحنا بالأعلى طريقة عمل المندي، وأصول أكلة المندي العربية، وأتت كلمة مندي من إسالة الدهن من اللحم على الأرز، وهي مشتقة من كلمة ندى أي أسال، فالفكرة من المندي هي أن يندي الدهن من اللحم إلى الأسفل على الأرز، وأصبح حاليا يقدم باستخدام لحوم مقطعة أو دجاج، ومن أشهر مشتقات المندي هو الشاورما.

ما هي البهارات الصحيحة للمندي؟

إذا ما أردت تحضير واتباع طريقة عمل المندي بالبيت مع اللحم، أو طريقة عمل مندي الدجاج مثل المطاعم، سواء على طريقة عمل المندي شام الاصيل، أو على طريقة عمل المندي الشيف عمر، فيجب أن تعلمي بأن لكل دولة عربية طريقتها في طهي المندي، فعلى سبيل المثال نجد؛ طريقة عمل المندي المدخن، وطريقة عمل المندي العراقي، وطريقة عمل المندي اليمني، وكذلك طريقة عمل المندي الفلسطيني، وأيضًا طريقة عمل دجاج المندي الاحمر، وطريقة عمل مندي الدجاج بالفحم. فاعلمي بأن المندي يحتاج إلى إضافة السبع بهارات حتى تحصلين على مندي مثل المطاعم، والسبع بهارات هي؛ الزعفران والهيل والكزبرة الجافة، والفلفل الأسود والكمون، والقرفة والقرنفل.

كيف اسوي المندي في البيت؟

إذا أردت أن تقومين بعمل المندي في المنزل، فيمكنك اتباع طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن. بالكيفية التالية:

أحضري صينية الفرن أولا وضعي بها ثلاث أكواب من الأرز البسمتي. وبعدها ضعي البصل والبهارات وحركيهم معا جيدا. وعقب ذلك أضيفي إليهم 6 أكواب من الماء وانثري الملح. وأخيرًا قومي بتغطية الأرز بالقصدير واصنعي ثقوبًا به بخلة أسنان. وأدخليه الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج.

ما هي مكونات المندي؟

2 كيلو من الدجاج المقطع إلى أنصاف.

كمية من الماء تكفي لسلق الدجاج.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

حبتان بصل كبيرتان مفرومتان.

عودان من القرفة.

10 حبات من الهيل الصحيحة.

4 ورقات من الغار.

10 حبات من الفلفل الأسود غير المطحون.

كيف أسوي رز مندي بدون دجاج؟

قومي بتسخين السمن في قدر على نار متوسطة. وبعدها ضعي البصل وحركيه لثلاث دقائق حتى يذبل. وعقب ذلك ضعي الجزر ومعجون الطماطم، مع الفلفل والمحل والكمون والبهارات والهيل وحركيهم ل5 دقائق. وبعدها ضعي الباندورا وحركي ثانية. وأخيرًا قومي بتغطية الوعاء واخفضي النار واتركي المزيج حتى ينضج. وبعدها ضعي القليل من الماء ثم قدميه.

كيف يطبخ المندي السوري؟

2 كيلو من أفخاذ الدجاج.

كوبان من الأرز البسمتي.

فنجان من زيت المازولا.

مكعبان ماجي.

10 حبات من القرنفل.

عود من القرفة.

10 حبات من الهيل.

حبة لومي.

ورق غار.

¼ ملعقة صغيرة من الكركم.

3 أكواب من الماء.

لون أحمر.

لبن.

زبدة.

مكسرات للزينة.

زيت زيتون وفحمة وورق قصدير.

طريقة عمل دجاج المندي الأحمر