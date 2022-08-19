نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن والتجاعيد في اسبوع واحد في المقال التالي

وصفة اليوم هي تحضير القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن والتجاعيد في اسبوع واحد، إليكي سيدتي كيفية تحضير كريم البقدونس المضاد للتجاعيد يعمل على إزالة الخطوط الدقيقة ويشد البشرة بفعالية، و لتحضير الوصفة نحتاج إلى البقدونس فهو يكافح شيخوخة البشرة وذلك لأنه يزيد من إنتاج الكولاجين الطبيعي بالبشرة، نحتاج أيضاً إلى الأرز فهو يؤخر من ظهور علامات التقدم في السن بالإضافة إلى أنه يعالج البشرة من الكلف التصبغ، كما نحتاج إلى نشا الذرة فهو يعمل على تنعيم البشرة وتفتيحها مع إزالة الخلايا الميتة منها، القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن يتكون القناع من العناصر التالية: حفنة من البقدونس الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قطرات من فيتامين ه‍. شد البشرة ومحاربة التجاعيد خذ حفنة بقدونس واغسلها جيداً بالماء ثم قم بتقطيع البقدونس إلى قطع صغيرة.

ضع قطع البقدونس في إناء معدني وأضف إليه الأرز والماء ثم ارفع الإناء على النار ليغلي المكونات جيداً على نار خفيفة.

تطحن المكونات باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي حتى تحصل على خليط شبه سائل.

قم بتصفية الخليط بواسطة مصفاة وضع الخليط الناتج في إناء معدني وأضف إليه النشا. طريقة تحضير القناع امزج جيداً حتى يذوب النشا ثم أرفع الإناء على نار هادئة مع تحريك الخليط باستمرار إلى أن تحصل على خليط كريمي.

اطفئ النار وأضف زيت جوز الهند إلى الخليط الكريمي مع إضافة بضع قطرات من فيتامين ه‍ ويمكنك إضافة كبسولة واحدة من زيت فيتامين.

امزج جيداً ثم احتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع. طريقة تطبيق القناع على البشرة طبق الخليط على بشرة نظيفة طبقه على بشرة الوجه بالكامل والرقبة ثم اتركه لمدة 30 دقيقة.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر جيداً ومباشرة سوف تلاحظ الفرق ستكون بشرتك مشدودة من الاستخدام الأول، ستختفي التجاعيد والخطوط من الأسبوع الأول وستصبح بشرتك متوهجة نضرة وصافية، يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة. عمر شويل - جدة القناع الطبيعي السحري للقضاء على علامات التقدم في السن والتجاعيد في اسبوع واحد - ثقفني

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