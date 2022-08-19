بدون فرن أو خميرة اصنعي ألذ فطائر مورقة للإفطار في المنزل بنفسك

تعتبر فطائر مورقة ، هي طبق مخبوز غالباً من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة ذات طعم لاذعة أو حلوة أو مالحة، وهو أسم يطلق علي الأنواع المختلفة من المنتجات المخبوزة المصنوعة من المكونات التالية مثل الدقيق والسكر والحليب والزيت وغيرها من هذه المكونات الصحية، وهي عبارة عن معجنات قصيرة القوام، تتميز بسهولة تحضيرها وتتمتع بقوام هش وطري مثل القطن، يمكن تناولها بجانب الحليب الساخن أو الشاي في الصباح، وهي من ألذ الفطائر المحببة للجميع ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم، تصنع دائماً الفطائر المورقة غالباً في الصعيد ومنها الفطير المشلتت، يمكن تقديمها للضيوف كنوع من التحلية بجانب الشاي الساخن، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر مورقة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل فطائر مورقة

تتكون هذه الفطائر الهشة من مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق.

60 جرام من الزبدة المذابة.

رشة من الملح.

ماء للعجن.

نشا لفرد العجين.

زيت.

معلقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير فطائر مورقة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

يتم خلط الدقيق مع الزبدة والملح والسكر في العجان الكهربائي، ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتي يتجانس القوام ويتشكل إلي عجينة. ثم يترك العجين ليرتاح حوالي ساعة، بعد ذلك تقسم العجينة إلي كرات وتفرد علي سطح مرشوش بالنشا علي شكل دوائر. بعد ذلك تقطع من الأطراف علي شكل مثلثات وتلف فوق بعضها البعض ثم تفرد العجينة مرة أخرى. ثم تسوي في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت من الجانبين.

اسرار نجاح الفطائر

هناك بعض النصائح يجب أتباعها لنجاح الوصفة وهي كالاتي:-