طريقة عمل الكرواسون في المنزل بمكونات سهلة ومذاق كالجاهز

طريقة عمل الكرواسون في المنزل ، يعتبر الكرواسون نوع من أنواع المعجنات الأكثر استخدامًا وتفضيلًا بين الكثير من الأفراد، حيث أنه يمكن تحضيره بالعديد من النكهات سواء كان سادة لتناوله مع الأجبان والأنواع المختلفة من المربى والعسل والشوكولاتة وغيرها، ويمكن أيضًا تحضيره من البداية محشو سواء كانت الحشوات مالحة أو حلوة، كحشوه بأحد أنواع الأجبان المفضلة أو الشوكولاتة والمربى، وتقديمه في الوجبات المختلفة للأطفال على الإفطار والعشاء، وأيضًا هو من الأنواع التي يمكن وضعها في اللانش بوكس واستخدامه في الرحلات والحفلات، لأنه وجبة خفيفة ولكن يمكن استخدامها كوجبة رئيسية متكاملة، وأصبح الآن من الممكن إعدادها في المنزل أيضًا بمكونات بسيطة وسهلة بدلًا من شرائها من الخارج بأسعار باهظة.

طريقة عمل الكرواسون في المنزل

يمكن تحضير الكرواسون واختيار الحشوات المفضلة للجميع باستخدام مكونات بسيطة من البيض والدقيق وبعض المكونات التي تتوفر في كل مطبخ وتقديمها إلى أفراد الأسرة، بل وإعدادها في وقت قياسي بسيط، وليس هذا فقط بل يمكن حفظها في علب محكمة الغلق وحفظها في الفريرز.

ويمكن تحضير الكرواسون عن طريق إحضار المكونات التالية :

3 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق من الخميرة الجافة.

2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق من السكر.

رشة من الملح.

كوب ونصف من السمنة أو الزبدة.

كوب من الحليب.

شوكولاتة مفضلة للحشوة.

خطوات تحضير عجينة الكرواسون