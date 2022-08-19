وصفة طبيعية مذهلة لتكثيف الشعر وتطويله في أسبوع واحد فقط والنتيجة مدهشة، وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سريعة المفعول لإطالة الشعر وزيادة كثافته، إليكي سيدتي الوصفة الأقوى على الإطلاق لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع وفعال جداً، كما أن هذه الوصفة تعمل على علاج الفطريات في فروة الرأس وعلاج تساقط الشعر أيضاً. سنحتاج إلى الزنجبيل فهو يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر بفاعلية، كما أن الزنجبيل يثخن الشعر ويساعد على زيادة طوله بشكل سريع جداً، بالإضافة إلى أنه يمنع تقصف الشعر ويقلل من تساقطه بشكل ملحوظ كما نحتاج إلى القرنفل فهو يمنع تساقط الشعر، القرنفل أيضاً يقوي جذور الشعر بفاعلية بالإضافة إلى زيت الزيتون فهو يقوي الشعر ويكثفه.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله

تحتوي الخلطة الأولى على العناصر التالية:

قطعة من الزنجبيل الطازج متوسطة الحجم. 3 ملاعق كبيرة من القرنفل. كوب صغير من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نأخذ قطعة الزنجبيل ونقشرها لنزيل القشرة الخارجية ثم نقوم ببشر قطعة الزنجبيل باستخدام مبشرة للحصول على مبشور الزنجبيل، نحتفظ به جانباً ومن ناحية أخرى نأخذ القرنفل ونقوم بطحنه في المطحنة الكهربائية لكي نحصل على مسحوق القرنفل، في مقلاة نضع الزنجبيل المبشور ومقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق القرنفل مع إضافة زيت الزيتون، نخلط المكونات قليلاً ثم نضع المقلاة على نار خفيفة لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر أثناء الغليان، بعد ذلك نرفع المقلاة عن النار وندع الخليط يبرد ثم نقوم بتصفيته باستخدام قطعة قماش قطنية، حتى نستخرج الزيت فقط من الخليط ثم نضف إليه زيت جوز الهند ونخلط جيداً والآن لدينا زيت سحري يعالج جميع مشاكل الشعر.

إطالة الشعر وزيادة كثافته

نضع الزيت في جرة زجاجية ونحتفظ به في مكان جاف لمدة شهر، وعند الاستخدام نضع هذا الزيت على فروة الرأس جيداً والشعر بالكامل ثم نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ثم نغطي الشعر بغلاف بلاستيكي ونترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر كالمعتاد، نطبق هذه الوصفة على الشعر 3 مرات في الأسبوع ومن الأسبوع الأول سنحصل على نتائج ممتازة.