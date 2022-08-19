وصفة رائعة للتخلص من الشيب وصبغ الشعر طبيعياً بدون حنة وبدون إضافات كيماوية، وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية سحرية فعالة مئة بالمئة للتخلص من شيب الشعر في دقائق، بمكونات متواجدة في كل منزل وبأبسط طريقة نقوم بإعداد أقوى وصفة طبيعية للتخلص من شيب الشعر بشكل سريع جداً، سنحتاج إلى البطاطس فهي تساعد الشعر على استعادة لونه الأصلي وتقضي على الشيب،

وصفة طبيعية للتخلص من الشيب

تتكون أول خلطة من العناصر التالية:

حبة بطاطس.

ماء.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نأخذ حبة البطاطس ونقوم بتقشيرها بعد غسلها جيداً ونحتفظ بالبطاطس بعد تقشيرها لاستخدامها في الوصفة الثانية، نأخذ قشور البطاطس ونضعها في قدر مخصص للطبخ ونضف إليه كوب من الماء، نضع القدر على الموقد حتى تغلي القشور جيداً لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بتصفية المُغلى، نضع المحلول الناتج في وعاء ونضف إليه القهوة سريعة الذوبان ونخلط جيداً، وباستخدام قطعة قطن نطبق هذا المحلول على أماكن الشعر الأبيض ثم نتركه لمدة 5 ساعات، ويمكننا تركه طوال الليل ثم نقوم بغسل الشعر كالمعتاد ونكرر استخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

صبغ الشعر بدون حنة

تتكون الخلطة التالية من العناصر التالية:

حبة البطاطس المقشرة.

ملعقة من الكاكاو الخام.

طريقة الإعداد والاستخدام نأخذ حبة البطاطس ونبشرها باستخدام مبشرة حتى نحصل على مبشور البطاطس، ثم نقوم بتصفيته إلى أن نحصل على ماء البطاطس ثم نضف إليه بودرة الكاكاو ونخلط جيداً، ويمكننا إضافة ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي إذا كان الشعر أشقر، نطبق هذا الخليط على أماكن الشعر الأبيض ونتركه لمدة 5 ساعات على الأقل ثم نغسل الشعر كالمعتاد، ولافضل النتائج نكرر استخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع ومن أول استخدام سنحصل على نتيجة مدهشة. تتكون الوصفة الثالثة من العناصر التالية: مُصفى مُغلى قشور 3 حبات من البطاطس طريقة الإعداد والاستخدام نأخذ ماء البطاطس بعد أن يبرد ونضعه في زجاجة رذاذ ثم نرش الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم نتركه لمدة ليلة كاملة وبعدها نقوم بغسل الشعر كالمعتاد.