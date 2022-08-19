وصفة طبيعية وفعالة لتبيض الاسنان بالقرنفل وبخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

يعاني الكثير من الناس نساء أو رجال من مشكلة اصفرار الاسنان او التسوس، وهذا بالطبع قد يعطي شكل غير مناسب ويؤدي إلى الشعور الدائم بالحرج، لذلك قد يضطر البعض لإجراء عمليات تجميلية أو شراء مستحضرات باهظة الثمن، على الرغم من وجود بعض الحل السحري الطبيعي وهو استخدام القرنفل الذي يعطي أفضل النتائج في وقت بسيط وله الكثير من الفوائد الأخرى، تابعونا للتعرف على طريقة الاستخدام في هذا المقال.

استخدام القرنفل في تبيض الاسنان

القرنفل له الكثير من الفوائد إذا استخدم على الأسنان فهو يساعد في التخلص من طبقة الجير على الأسنان والتي تؤدي إلى الاصفرار، كما أنه له دور فعال في علاج أي التهاب الاسنان، والتخلص أيضًا من أي ميكروب أو جراثيم تتراكم على الفم وتسبب الكثير من الأمراض، كما أنه له فاعلية في التخلص من رائحة الفم الكريهة واستبدالها برائحة منعشة ومميزة للفم وخطوات الاستخدام للاستفادة من القرنفل كالآتي:

ملعقة واحدة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

ضعي بيكربونات الصوديوم على القرنفل المطحون ناعمًا مثل الدقيق.

ثم أضيفي إليه بعض القطرات من خل التفاح.

قلبي المكونات حتى يتم تكون عجينة مناسبة.

افركي بهذه العجينة الاسنان جيدًا، ثم يتم وضعها على الأسنان لمدة دقيقتين.

يمكنكم غسل الأسنان جيدًا للتخلص من اي اصفرار.

وهذه الوصفة لابد من استخدامها بشكل يومي ويتم استبدال المعجون الجاهز بها للحصول على أفضل النتائج بشكل سريع.

وصفة زيت القرنفل لتبييض الاسنان

أما عن زيت القرنفل لا تقل فوائدة عن فوائد القرنفل المطحون فهو يعطي نتيجة فعالة وسريعة في تبييض الأسنان أو في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وطريقة الاستخدام كالآتي: