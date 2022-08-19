عمل الخيار المخلل على أصوله قرمشة وطعم أحلى من الجاهز ومكونات بسيطة

طريقة عمل الخيار المخلل هو مطلب كل ربة منزل حيث أنه شائع الاستخدام ويدخل في أغلب الوصفات العصرية كالكفتة المشوية والكبدة والدجاج المشوي وكذلك الشاورما كما يدخل في أغلب الوصفات الخاصة بالوجبات السريعة التي تعد منزلياً فهو من المقبلات الضرورية لتعطي هذه الأكلات مذاقًا خاصًا ومميز.

عمل الخيار المخلل على أصوله

نقدم لكم طريقة عمل الخيار المخلل بأسلوب مختلف:

المكونات

نحضر 2 كيلوجرام من الخيار الرفيع الصغير الحجم.

كمية قليلة من الثوم.

محلول التخليل وهو عبارة عن ملعقة صغيرة واحدة ملح لكل كوب ماء

مع نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر لمعادلة الطعم.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من التوابل المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش

نقوم أولا بغسل الخيار جيداً ثم نقوم بقطع أطراف كل حبة ونختار الخيار الطازج، ثم نقوم برصه في برطمان مناسب الحجم مع حبات الثوم.

نقوم بعد ذلك بتحضير محلول التخليل من الملح والماء ونملأ البرطمان بالماء حتى يمتلئ تماماً.

ثم نضيف الخل والسكر والتوابل والخل ونقلب المكونات كلها حتى يذوب الملح.

والتوابل والخل ونقلب المكونات كلها حتى يذوب الملح. ثم نغلق البرطمان بإحكام ونتركه لمدة أربعة أيام حتى تتم عملية التخليل بالكامل.

بعد ذلك نفتحه ونخرج المخلل ونضعه في الثلاجة ونحتفظ به في برطمان خاص كي لا يتلف.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن الخيار لا يتطلب وقتاً كبيراً لتمام التخليل.

فلا نزيد عن أربعة أيام قبل إخراجه من البرطمان ووضعه في الثلاجة.

يجب كذلك الانتباه لملاحظة مهمة وهي أنه لا يجب لمس الخيار المخلل باليد حتى لا يفسد وتنشط فيه البكتيريا.

بل يفضل إخراجه من البرطمان بواسطة ملقط مخصص أو كماشة للطعام.

الخيار المخلل على المائدة المصرية

الخيار المخلل له حضور قوي على السفرة المصرية ويعشقه المصريون للغاية ويتفننون في التجديد في طعمه وإضافة الخلطات الجديدة إليه ويزداد الإقبال عليه مع وجبات الإفطار الشعبية كالفول والطعمية، ولهذا قدمنا لكم اليوم وصفة مميزة للخيار المخلل.