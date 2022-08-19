طريقة عمل كريم الأرز بطريقة ناجحة من مطبخك للحصول على بشرة زجاجية ومشدودة دائماً وصفة اليوم هي تحضير كريم الأرز المضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد والحصول على بشرة زجاجية ومشدودة، سنحتاج إلى الأرز كمكون أساسي فهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تبطئ شيخوخة الجلد، الأرز يثبط نشاط الايلاستاز وهو الانزيم المسؤول عن شيخوخة البشرة، كما نحتاج إلى زيت اللوز الحلو فهو رائع في التقليل من التجاعيد وترهل الجلد أيضاً يكافح الشيخوخة عن طريق تدمير الجذور الحرة، بالإضافة إلى زيت شجرة الشاي فهو يحفز نشاط خلايا الدم البيضاء التي لها دور فعال في عملية الشفاء.

طريقة عمل كريم الأرز بطريقة ناجحة

تتكون الخلطة من المقادير التالية:

نصف كوب من الأرز الأبيض.

ماء.

ربع كوب من الحليب السائل.

3 ملاعق صغيرة من جل الصبار ويمكن إضافة جل الصبار الطازج إذا كان متوفر.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي العطري (إختياري).

نأخذ مقدار الأرز ونغسله بالماء جيداً ثم نضعه في قدر مخصص للطبخ ونضف إليه 2 كوب من الماء، نرفع القدر على النار ونتركه حتى يغلي وينضج الأرز جيداً وبعدها نتركه يبرد، هذا الخليط له مقاومة ممتازة للشيخوخة عند تطبيقه على الجلد، نقوم بتصفية المُغلى باستخدام مصفاة ونضع الأرز المطبوخ في وعاء، هذا الأرز المطبوخ ملئ بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتجعل البشرة أكثر شباباً، نأخذ الأرز المطبوخ ونقوم بطحنه في المطحنة الكهربائية مع إضافة الحليب وإذا كانت البشرة جافة جداً يمكننا إضافة ملعقة كبيرة من الحليب الرائب، نطحن حتى نحصل على معجون ناعم

شد وتبييض البشرة طبيعياً

نضع المعجون الناتج في وعاء ونضف إليه جل الصبار وزيت اللوز الحلو ثم نخلط جيداً، ويمكننا إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي العطري. نقوم بتخزين الكريم في حاوية مُحكمة الإغلاق ونضعه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستعمال لمدة أسبوعين، نضع الكريم على بشرة نظيفة ثم ندلك البشرة برفق حتى تمتص الكريم بالكامل، ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا الكريم مرتين في اليوم حتى يتم الحصول على النتائج المرادة.