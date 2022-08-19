كريم نيفيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين للشعر الخشن 

كريم نيفيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن، من الممكن أن يتم عن طريق استعمال مكونات بسيطة مع الكريم، حيث أن تلك التركيبات المستخدم فيها كريم نيفيا تعد من الخلطات المرطبة للشعر، كما تعتبر من أنواع الوصفات المستخدمة كبديل للكيراتين، والذي تتهافت عليه الكثير من الفتيات لفرد وتنعيم الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن طريقة تنعيم الشعر باستعمال خلطات كريم نيفيا الطبيعية، والتي من الممكن أن تستعمل لفترات طويلة متكررة على الشعر، ومن دون أي مخاطر أو أعراض جانبية، وعبر الآتي نعرض أهم المكونات وطريقة التحضير للوصفة.

كريم نيفيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن

من الممكن فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا بطريقة طبيعية آمنة باستعمال مكونات مميزة، ومن خلال الآتي نوضح أهم مكونات الوصفة:

المكونات

عبوة كريم نيفيا.

ملعقة من الكركم.

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقة جل صبار.

طريقة التحضير

قومي بمزج الجل مع كريم نيفيا.

يتم وضع زيت الزيتون مع مكون الكركم، والتقليب المستمر حتى نحصل على خليط سهل التطبيق على الشعر.

عليكِ فرد الخليط على الشعر، ومن ثم نحصل على الشعر ناعم خالي من التجعد، ولكن لا بد من ترك الوصفة ما لا يقل عن خمسة عشر دقيقة على الشعر.

الاستمرارية في التطبيق تعطي الشعر المزيد من النعومة والانسيابية واللمعان.

وصفة كريم نيفيا والنشا لفرد الشعر

انتشرت مؤخرًا خلطات كريم نيفيا الطبيعية، والتي تستخدم على الشعر كبديل للكيراتين الغير طبيعي، ومن الممكن استعمال المكونات الآتية:

ملعقة كريم نيفيا.

زيت السمسم.

زيت الجرجير.

زيت خروع.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير