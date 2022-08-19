الليزي كيك أسهل وأسرع حلوى بدون فرن وبدون بيض في عشر دقائق

الليزي كيك ، تعد من أسهل وأسرع أنواع الحلوى التي يمكن عملها في المنزل بمنتهى السهولة واليسر.ومع حلول فصل الصيف نحتاج دائما إلى حلوى سريعة وسهلة يمكن عملها في وقت قصير . ولا تحتاج إلى الكثير من التكلفة أو الخطوات. ويحب الكثيرون الإتجاه إلى الحلى البارد الذي لا يحتاج إلى أستخدام الفرن ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت. لذا اليوم سنعرض لكم طريقة عمل الليزي كيك وهو أشهر حلى بارد بأقل مكونات وبأقل وقت ومجهود أيضا.ويمكن إضافة ما تحبونه في الوصفة الخاصة بالليزي كيك وعمله بالشكل الذي تفضلونه إذا كنتم تفضلون التزيين بشكل خاص أو بمكونات مختلفة.

مكونات الليزي كيك

لعمل صينية متوسطة الحجم نحتاج إلى القليل من المكونات الأساسية وهي كالتالي:

بسكوت سادة من أي نوع بمقدار 6 باكو

كوب من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الكاكاو الخام

كيس من الفانيليا

ربع كوب من الزبد بدرجة حرارة الغرفة

ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني

مكسرات للتزيين من النوع المفضل لديكم

طريقة عمل الليزي كيك

يتم أولا تكسير البسكوت بي شكل عشوائي او اشكال متساوية بحسب ما تفضلون. في وعاء صغير نقوم بوضع الحليب مع السكر ونقلب جيدا، ومن ثم نقوم بإضافة الكاكاو ويستمر التقليب بعدها نرفعه على نار هادئة ومن ثم نقوم بإضافة الزبد والفانليا. نقوم بالتقليب بشكل مستمر حتى نحصل على خليط سميك قليلا نقوم بإضافة البسكوت وزبدة الفول السوداني ونقلب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات. نقوم برفع الوعاء من على النار وفي صينية مبطنة بورق الزبد أو الفليمينج نقوم بوضع الخليط ومن ثم نقوم بوضعه في الثلاجة أو الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة. من الممكن أن نقوم بزيينة بأي نوع من المكسرات أو الكريز أو الفواكه المجففة ومن الممكن أن يقدم دون أي تزيين. فقط نقوم بتقطيعه بالشكل المفضل لنا فور خروجه من الفريزر.