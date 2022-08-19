نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستقبل يأتي مع ماسكات الشعر الليلية طريقتك لاستعادة قوة شعرك ولمعانه في المقال التالي
عمر شويل - جدة لماسكات الشعر فوائد لا حصر لها. تحافظ على الشعر مرطبًا وناعمًا. تعتبر ماسكات الشعر والتي يتم تنفيذها في الليل قبل النوم طريقة رائعة لتعزيز صحة شعرك لأنها سهلة التطبيق وفي نفس الوقت أنتي في وقت الراحة. ماسكات الليل هي تلك التي تقومي بعملها في الليل وتغسلي الشعر في صباح اليوم التالي. مع ماسك الشعر الليلي، لن تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بعيدًا عن أنشطتك أو عن جدولك اليومي لتحضير ماسك الشعر وتطبيقه. الماسك الليلي يحل العديد من المشاكل مثل تساقط الشعر، والشعر الهش، والشعر المجعد، والأطراف المتقصفة. فيما يلي بعض من أفضل مساكات الشعر التي يمكن استخدامها أثناء الليل لإصلاح تلف الشعر:
ماسك جل الصبار مع جوز الهند
يعمل زيت جوز الهند مع جل الصبار معًا ويفعلوا العجائب لحل الضرر الذي يلحق بشعرك بسبب تصفيف الشعر ووسائل التسخين والعلاج الكيميائي. الماسك يعيد الرطوبة في الشعر ويحمي من التلف. غني بمضادات الأكسدة والإنزيمات والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، يساعد استخدام هذا الماسك الليلي على استعادة البروتينات اللازمة لنمو الشعر والحفاظ عليه. لتحضيره، سخني نصف كوب من زيت جوز الهند وأضيفي 3 ملاعق صغيرة من جل الصبار. امزجيها جيدًا وضعيها على شعر مبلل قليلاً. اتركيها للصباح ثم اشطفي شعرك بالماء الجاري.
الموز والعسل لتقوية الشعر
إذا كان شعرك جافًا جدًا مما يجعل شعرك ينمو بشكل متطاير وهش فإن ماسك الشعر الليلي بالموز والعسل هو الأفضل لك. هذا الماسك الغني بمضادات الأكسدة يجعل شعرك قويًا جدًا ولا يتكسر بسهولة. كما أنه يعمل على ترطيب شعرك ويضف لمعان عليه.
لتحضير الماسك، ضعي 1 ملعقة صغيرة من العسل و 1 موزة معًا. ضعيه على الشعر وفروة الرأس لتغذية شعرك جيدًا. اتركيه طوال الليل واغسليه في الصباح.
تأكدي من اتباع بعض الاحتياطات أثناء وضع ماسكات الشعر عمومًا. لا تضعيها أبدًا على الشعر المتشابك. مشطي شعرك قبل وضع أي ماسك للشعر. لا تنسي ارتداء قبعة شعر وتغطيته بمنشفة قبل النوم. نظفي الشعر دائمًا بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي. افعلي ذلك من 4 إلى 5 مرات حتى لا تبقى بقايا ماسك الشعر عالقة في شعرك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستقبل يأتي مع ماسكات الشعر الليلية طريقتك لاستعادة قوة شعرك ولمعانه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.