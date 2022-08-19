نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستقبل يأتي مع ماسكات الشعر الليلية طريقتك لاستعادة قوة شعرك ولمعانه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماسكات الشعر فوائد لا حصر لها. تحافظ على الشعر مرطبًا وناعمًا. تعتبر ماسكات الشعر والتي يتم تنفيذها في الليل قبل النوم طريقة رائعة لتعزيز صحة شعرك لأنها سهلة التطبيق وفي نفس الوقت أنتي في وقت الراحة. ماسكات الليل هي تلك التي تقومي بعملها في الليل وتغسلي الشعر في صباح اليوم التالي. مع ماسك الشعر الليلي، لن تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بعيدًا عن أنشطتك أو عن جدولك اليومي لتحضير ماسك الشعر وتطبيقه. الماسك الليلي يحل العديد من المشاكل مثل تساقط الشعر، والشعر الهش، والشعر المجعد، والأطراف المتقصفة. فيما يلي بعض من أفضل مساكات الشعر التي يمكن استخدامها أثناء الليل لإصلاح تلف الشعر:

ماسك جل الصبار مع جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند مع جل الصبار معًا ويفعلوا العجائب لحل الضرر الذي يلحق بشعرك بسبب تصفيف الشعر ووسائل التسخين والعلاج الكيميائي. الماسك يعيد الرطوبة في الشعر ويحمي من التلف. غني بمضادات الأكسدة والإنزيمات والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، يساعد استخدام هذا الماسك الليلي على استعادة البروتينات اللازمة لنمو الشعر والحفاظ عليه. لتحضيره، سخني نصف كوب من زيت جوز الهند وأضيفي 3 ملاعق صغيرة من جل الصبار. امزجيها جيدًا وضعيها على شعر مبلل قليلاً. اتركيها للصباح ثم اشطفي شعرك بالماء الجاري.

الموز والعسل لتقوية الشعر

إذا كان شعرك جافًا جدًا مما يجعل شعرك ينمو بشكل متطاير وهش فإن ماسك الشعر الليلي بالموز والعسل هو الأفضل لك. هذا الماسك الغني بمضادات الأكسدة يجعل شعرك قويًا جدًا ولا يتكسر بسهولة. كما أنه يعمل على ترطيب شعرك ويضف لمعان عليه.

لتحضير الماسك، ضعي 1 ملعقة صغيرة من العسل و 1 موزة معًا. ضعيه على الشعر وفروة الرأس لتغذية شعرك جيدًا. اتركيه طوال الليل واغسليه في الصباح.

تأكدي من اتباع بعض الاحتياطات أثناء وضع ماسكات الشعر عمومًا. لا تضعيها أبدًا على الشعر المتشابك. مشطي شعرك قبل وضع أي ماسك للشعر. لا تنسي ارتداء قبعة شعر وتغطيته بمنشفة قبل النوم. نظفي الشعر دائمًا بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي. افعلي ذلك من 4 إلى 5 مرات حتى لا تبقى بقايا ماسك الشعر عالقة في شعرك.