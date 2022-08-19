10 طرق فعالة للتخلص من تعرق القدمين

الغدد العرقية تعتبر هي منظم حرارة طبيعي للجسم ، ولكن لما افرازها بيزيد ، بتسبب ريحة عرق مش مستحبة ، وتعرق القدمين بتكون مشكلة محرجة جدا ، ولكن الخبر الحلو انك تقدري تسيطري عليه بالعلاج المناسب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 طرق للتخلص من تعرق القدمين بشكل فعال من خلال وصفات طبيعية.
اسباب تعرق القدمين:
زي ما قولنا الغدد العرقية تعتبر منظم حراري طبيعي للجسم ، وبالتالي لما درجة حرارة الجسم بترتفع فجأة ، الغدد د بتنشط ، ودرجة حرارة الجسم ممكن ترتفع فجأة لاسباب كتير زي حرارة الجو, الرطوبة, التمارين العنيفة, الضغط العاطفي, وحتى الخوف والقلق, حتى كمان اكل الاكل الحراق ممكن يأدي للتعرق المفرط ، والتعرق المفرط ده هيأدي لتعرق القدمين والايدين.
وغير حرارة الجو والقلق ، ممكن التعرق المفرط يحصل لاسباب مختلفة زي انقطاع الدورة الشهرية, فرط نشاط الغدة الدرقية, نقص السكر في الدم, والادوية زي المسكنات, مضادات الاكتئاب ، ممكن تسبب التعرق المفرط ، المعروف كمان باسم فرط التعرق.
طرق للتخلص من تعرق القدمين:
الوصفات الطبيعية دي هتساعد في السيطرة على التعرق المفرط من خلال موازنة مستويات الاس الهيدروجيني ، وهي آمنه جدا لاستخدامها.
1- الليمون:
الليمون يعتبر علاج منزلي فعال لمشكلة تعرق القدمين والايدين.
– واحدة من طرق استخدام الليمون لمكافحة التعرق المفرط هي خلط عصير الليمون بالملح وفركه على القدمين او الايدين ، وسيبيه لما ينشف وبعدها اغسليه.
– طريقة تانية لاستخدام الليمون ، عن طريق تجفيف قشور الليمون والبرتقان وطحنهم لحد ما يبقوا بودر ، حطي البودر على الرجل والايد لمنع التعرق المفرط.
2- خل التفاح:
خل التفاح ممكن انه يساعد على الحفاظ على مستويات الاس الهيدروجيني في الجسم ، وخصوصا الابطين والقدمين ، وبالتالي هو يعتبر علاج منزلي فعال لتعرق القدمين والايدين من خلال اكتر من طريقة.
– ممكن تدهني المناطق اللي فيها تعرق زيادة كل يوم قبل النوم.
– او اخلطي ½ كوباية من خل التفاح مع لتر ماية باردة ، وانقعي رجلك في الخليط ده لمدة 15 دقيقة تقريبا كل يوم لتقليل التعرق ، ولو مش عايزة تنقعي رجلك ممكن تدهني القدمين بخل التفاح وتسيبيه ينشف وبعدها اغسليهم بالماية.
– واسهل طريقة لاستخدام خل التفاح هي اضافة 1 – 2 معلقة كبيرة من خل التفاح لكوباية ماية ، واشربيه اول حاجة الصبح.
3- البطاطس:
ابشري البطاطس واستخرجي العصير بتاعها ، باستخدام قطعة قطن استخدمي الاماكن اللي فيها تعرق زيادة بعصير البطاطس ، او افركي قطعة بطاطس على القدمين والايدين ، وسيبي العصير ينشف ، وبعدها اغسليه.
4- خشب الصندل بودر:
اخلطي خشب الصندل البودر بالماية او عصير الليمون او ماية الورد ، وحطي الخليط على القدمين والايدين ، وبعد ما ينشف اغسليه بالماية.
5- صودا الخبز “الكربوناتو”:
الطبيعة القلوية لصودا الخبز بتخليها علاج فعال للتعرق المفرط.
امزجي معلقتين كبار من صودا الخبز مع ماية دافية ، وانقعي رجلك في الخليط لمدة 20 – 30 دقيقة.
افركيهم كويس بصودا الخبز وخرجيهم من الماية وسيبيهم لحد ما رجلك تنشف ، وبعدها اشطفيها بالماية.
6- زيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات ، وممكن انه يساعدعلى التخلص من التعرق المفرط.
ادهني زيت شجرة الشاي بكميات صغيرة على المناطق اللي فيها تعرق زيادة يوميا بشكل منتظم.
استخدمي كام نقطة بس كل مرة ، لان الافراط في استخدام زيت شجرة الشاي ممكن انه يسبب جفاف الجلد.
7- اكياس الشاي:
اكياس الشاي بتحتوي على خصائص مضادة للتعرق ، عشان كده تعتبر علاج لتعرق القدمين والايدين ، ممكن للايدين تمسكي اكياس شاي رطبة كل يوم لمدة كام دقيقة.
– ممكن كمان تمسحي القدمين والايدين باكياس الشاي الاسود.
– او تنقعي من 3 – 4 اكياس شاي في ماية سخنة وتنقعي فيها رجليكي وايديكي لمدة 30 دقيقة، تقدري تعملي ده كل يوم.
8- زيت جوز الهند والكافور:
– دوبي قطعة من الكافور في زيت جوز الهند ، وادهني مناطق التعرق بالخليط ده ، سيبيه لمدة 40 – 60 دقيقة ، بعدها اغسليه بالماية.
– او ممكن تضيفي الكافور لماية الاستحمام لتقليل التعرق.
9- عصير الطماطم:
الطماطم تعتبر من العلاجات الفعالة للتعرق المفرط ، لانها بتساعد على تصغير المسام ، وده ممكن يساعد على تقليل التعرق المزمن ، بالاضافة ان الطماطم بتحتوي على الصوديوم اللي بيساعد على جفاف القدمين والايدين ، وبالتالي تقليل التعرق ، كمان شرب عصير الطماطم ليه تأثير تبريد على الجسم.
10- ماية الورد:
ماية الورد ليها تأثير تبريد على الجلد ، وبالتالي تعتبر علاج لمشكلة فرط التعرق ، حطي كمية بسيطة من ماية الورد على القدمين والايدين ، اعملي ده بانتظام هتلاحظي مع الاستمرار انخفاض التعرق.
10 وصفات طبيعية لعلاج تعرق الايدين بشكل فعال
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