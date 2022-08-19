10 طرق فعالة للتخلص من تعرق القدمين

الغدد العرقية تعتبر هي منظم حرارة طبيعي للجسم ، ولكن لما افرازها بيزيد ، بتسبب ريحة عرق مش مستحبة ، وتعرق القدمين بتكون مشكلة محرجة جدا ، ولكن الخبر الحلو انك تقدري تسيطري عليه بالعلاج المناسب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 طرق للتخلص من تعرق القدمين بشكل فعال من خلال وصفات طبيعية.

اسباب تعرق القدمين:

زي ما قولنا الغدد العرقية تعتبر منظم حراري طبيعي للجسم ، وبالتالي لما درجة حرارة الجسم بترتفع فجأة ، الغدد د بتنشط ، ودرجة حرارة الجسم ممكن ترتفع فجأة لاسباب كتير زي حرارة الجو, الرطوبة, التمارين العنيفة, الضغط العاطفي, وحتى الخوف والقلق, حتى كمان اكل الاكل الحراق ممكن يأدي للتعرق المفرط ، والتعرق المفرط ده هيأدي لتعرق القدمين والايدين.

وغير حرارة الجو والقلق ، ممكن التعرق المفرط يحصل لاسباب مختلفة زي انقطاع الدورة الشهرية, فرط نشاط الغدة الدرقية, نقص السكر في الدم, والادوية زي المسكنات, مضادات الاكتئاب ، ممكن تسبب التعرق المفرط ، المعروف كمان باسم فرط التعرق.

طرق للتخلص من تعرق القدمين:

الوصفات الطبيعية دي هتساعد في السيطرة على التعرق المفرط من خلال موازنة مستويات الاس الهيدروجيني ، وهي آمنه جدا لاستخدامها.

1- الليمون:

الليمون يعتبر علاج منزلي فعال لمشكلة تعرق القدمين والايدين.

– واحدة من طرق استخدام الليمون لمكافحة التعرق المفرط هي خلط عصير الليمون بالملح وفركه على القدمين او الايدين ، وسيبيه لما ينشف وبعدها اغسليه.

– طريقة تانية لاستخدام الليمون ، عن طريق تجفيف قشور الليمون والبرتقان وطحنهم لحد ما يبقوا بودر ، حطي البودر على الرجل والايد لمنع التعرق المفرط.

2- خل التفاح:

خل التفاح ممكن انه يساعد على الحفاظ على مستويات الاس الهيدروجيني في الجسم ، وخصوصا الابطين والقدمين ، وبالتالي هو يعتبر علاج منزلي فعال لتعرق القدمين والايدين من خلال اكتر من طريقة.

– ممكن تدهني المناطق اللي فيها تعرق زيادة كل يوم قبل النوم.

– او اخلطي ½ كوباية من خل التفاح مع لتر ماية باردة ، وانقعي رجلك في الخليط ده لمدة 15 دقيقة تقريبا كل يوم لتقليل التعرق ، ولو مش عايزة تنقعي رجلك ممكن تدهني القدمين بخل التفاح وتسيبيه ينشف وبعدها اغسليهم بالماية.

– واسهل طريقة لاستخدام خل التفاح هي اضافة 1 – 2 معلقة كبيرة من خل التفاح لكوباية ماية ، واشربيه اول حاجة الصبح.

3- البطاطس:

ابشري البطاطس واستخرجي العصير بتاعها ، باستخدام قطعة قطن استخدمي الاماكن اللي فيها تعرق زيادة بعصير البطاطس ، او افركي قطعة بطاطس على القدمين والايدين ، وسيبي العصير ينشف ، وبعدها اغسليه.

4- خشب الصندل بودر:

اخلطي خشب الصندل البودر بالماية او عصير الليمون او ماية الورد ، وحطي الخليط على القدمين والايدين ، وبعد ما ينشف اغسليه بالماية.

5- صودا الخبز “الكربوناتو”:

الطبيعة القلوية لصودا الخبز بتخليها علاج فعال للتعرق المفرط.

امزجي معلقتين كبار من صودا الخبز مع ماية دافية ، وانقعي رجلك في الخليط لمدة 20 – 30 دقيقة.

افركيهم كويس بصودا الخبز وخرجيهم من الماية وسيبيهم لحد ما رجلك تنشف ، وبعدها اشطفيها بالماية.

6- زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات ، وممكن انه يساعدعلى التخلص من التعرق المفرط.

ادهني زيت شجرة الشاي بكميات صغيرة على المناطق اللي فيها تعرق زيادة يوميا بشكل منتظم.

استخدمي كام نقطة بس كل مرة ، لان الافراط في استخدام زيت شجرة الشاي ممكن انه يسبب جفاف الجلد.

7- اكياس الشاي:

اكياس الشاي بتحتوي على خصائص مضادة للتعرق ، عشان كده تعتبر علاج لتعرق القدمين والايدين ، ممكن للايدين تمسكي اكياس شاي رطبة كل يوم لمدة كام دقيقة.

– ممكن كمان تمسحي القدمين والايدين باكياس الشاي الاسود.

– او تنقعي من 3 – 4 اكياس شاي في ماية سخنة وتنقعي فيها رجليكي وايديكي لمدة 30 دقيقة، تقدري تعملي ده كل يوم.

8- زيت جوز الهند والكافور:

– دوبي قطعة من الكافور في زيت جوز الهند ، وادهني مناطق التعرق بالخليط ده ، سيبيه لمدة 40 – 60 دقيقة ، بعدها اغسليه بالماية.

– او ممكن تضيفي الكافور لماية الاستحمام لتقليل التعرق.

9- عصير الطماطم:

الطماطم تعتبر من العلاجات الفعالة للتعرق المفرط ، لانها بتساعد على تصغير المسام ، وده ممكن يساعد على تقليل التعرق المزمن ، بالاضافة ان الطماطم بتحتوي على الصوديوم اللي بيساعد على جفاف القدمين والايدين ، وبالتالي تقليل التعرق ، كمان شرب عصير الطماطم ليه تأثير تبريد على الجسم.

10- ماية الورد:

ماية الورد ليها تأثير تبريد على الجلد ، وبالتالي تعتبر علاج لمشكلة فرط التعرق ، حطي كمية بسيطة من ماية الورد على القدمين والايدين ، اعملي ده بانتظام هتلاحظي مع الاستمرار انخفاض التعرق.

10 وصفات طبيعية لعلاج تعرق الايدين بشكل فعال