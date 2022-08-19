نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني أصغر سناً وودعي الترهلات والتجاعيد في بشرتك بوصفة لبان الدكر المنزلية لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر التجاعيد من الأمور التى تواجه كل النساء حيث تظهر البشرة بشكل أكبر سناً، وحيث تلجأ بعض النساء في البحث عن حلول للتخلص من تجاعيد الوجه والحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد وعلامات تقدم العمر، لذلك فسوف نقوم بعمل خلطات من لبان الدكر مع النشا لازالة التجاعيد بشكل نهائي، حيث يعد لبان الدكر من المكونات الفعالة لعلاج التجاعيد وايضا تحتوى النشا على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، فسوف نتعرف على هذه الخلطة السحرية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير وصفة لبان الدكر مع النشا المكونات:- ربع كوب من لبان الدكر.

ملعقتين من النشا.

كمية مناسبة من الماء.

قطع من القطن.

زجاجة بخاخ فارغة. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار كوب من الماء المغلي ونضيف عليه لبان الدكر ويترك حتى يتم نقعه لمدة يوم كامل.

في الصباح نقوم بتصفية لبان الدكر من الماء ويوضع الماء في الزجاجة الفارغة وعليها النشا ونغلق الزجاجة جيداً ونقوم برجها حتى تختلط المكونات جيداً.

نقوم بإحضار قطعة من القطن ونضع بها كمية من ماء لبان الدكر المخلوط بالنشا ونقوم بمسح الوجه والرقبة بالمزيج.

ونقوم بهذه العملية عند الخلود إلى النوم ونتركه حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا من المزيج وسوف نلاحظ مع الاستمرار على هذا المزيج شد البشرة وإزالة التجاعيد بلا عودة. طريقة تحضير ماسك لبان الدكر مع النشا لشد البشرة المكونات:- ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع الماء ويضاف لبان الدكر والنشا ونقوم برفعه على النار حتى الحصول على خليط قوامه متماسك.

نقوم بترك الخليط جانباً حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتوزيعه على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر ويكرر هذا الخليط مرتين أسبوعياً. يساعد هذا الماسك على إزالة التجاعيد وشد البشرة وتفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع الداكنة ولكن مع الاستمرار عليه حسب ما جاء في الوصفة.

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