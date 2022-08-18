نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة 7 درجات وتقشيرها وإزالة الجلد الميت هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة، طريقة من بين الطرق المتميزة السهلة، والتي من الممكن أن تعتمد عليها كل فتاة، حيث يمكن استعمال تلك التركية من كريم البانثينول، والذي يعد مادة من المواد المستخدمة في إعادة تحسين مستوى نضارة الجلد، وترطيب خلايا الجلد بشكل جيد، والتخلص التام من مشكلة التجاعيد التي تأتي في سن مبكرة، كما قد أكدت الكثير من خبيرات التجميل على أهمية استعمال كريم البانثينول، والتي تعد من أكثر ما يجعل استعماله مستمر من قبل الكثير من الفتيات، حيث تتوفر له بعض الخلطات، والتي تساعد في تفتيح الجلد، نذكرها من خلال الآتي في الفقرات القادمة.

كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة

من الممكن تبيض البشرة بكريم بانثينول، وهو من أنواع المستحضرات المستخدمة في تحسين نضارة ورطوبة الجلد، والمكونات نذكرها فيما يلي:

المكونات

عبوة باثينول.

ملعقة زيت زيتون.

فيتامين إي.

ملعقة فازلين.

ملعقتان من النشا.

طريقة تحضير الكريم

يمكنكِ البدء في عمل هذه التركيبة من خلال اتباع خطوات بسيطة، وتلك الخطوات نتحدث عنها من خلال ما يلي:

لا بد من وضع الكريم بانثينول في وعاء ملائم.

بعد أن يتم وضع البانثينول قومي بإضافة الفازلين، ووضع المكونين في المايكرو ويف.

أصبح المكونين أشبه بالمواد السائلة، ومن ثم تتم خطوة إضافة المكونات التالية بالتدريج.

يصبح الخليط المتكون سهل الفرد على البشرة.

قومي بتنظيف الوجه بشكل جيد بغسله بالماء وتجفيفه جيدًا.

يتم وضع طبقة خفيفة من التركيبة مدة 10 د على البشرة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر مع الغسول الطبيعي.

وصفة البانثينول وجل الصبار لتبيض البشرة