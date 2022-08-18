طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الجلد الميت من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد، تسعى السيدات والفتيات دائماً إلى استخدامات كريمات ومستحضرات تجميل من أجل منحها بشرة مشدودة ناعمة وجذابة، خالية من أي آثار لتجاعيد أو علامات تقدم السن، للحصول على إطلالة شبابية مليئة بالحيوية والنشاط، وقد أثبتت التجارب والدراسات العلمية أن لبان الدكر يلعب دوراً فعالاً في شد البشرة، وإمدادها بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها، وفيما يلي نستعرض لك وإليك بعض الوصفات الطبيعية التي تعتمد على استخدام لبان الدكر بمزجه مع بعض العناصر الطبيعية من أجل شد البشرة، ومنحها مظهراً حيوياً ونضراً. طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد المكونات ملعقتان من لبان الدكر.

كوب من الماء.

كمية قليلة من ماء الورد. طريقة التحضير قومي بإضافة لبان الدكر إلى إناء مناسب الحجم يحوي كوب من الماء.

ضعي الإناء الذي يحوي الماء ولبان الدكر على نار هادئة أو متوسطة.

اتركي الخليط على النار، حتى يصل إلى درجة الغليان.

ارفعي الإناء من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.

أضيفي ماء الورد إلى الخليط، وامزجيه جيداً حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

ثم قومي بسكب الخليط الناتج في زجاجة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

وأخيراً اغسلي بشرتك بالغسول الناتج مرتين كل يوم صباحاً ومساءاً.

يساهم ذلك الغسول في تنظيف البشرة ومنحها لوناً وردياً جذاباً. وصفة لبان الدكر وزيت الجوجوبا لعلاج التجاعيد المكونات 6 قطرات من زيت لبان الدكر.

5 قطرات من أي زيت ناقل كزيت الجوجوبا أو زيت الأرجان أو اللوز. طريقة التحضير قومي بمزج زيت لبان الدكر مع الزيت الناقل في وعاء واحد مناسب الحجم.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتتك. فوائد لبان الذكر للبشرة علاج حب الشباب، وآثار البثور وبقع الداكنة التي تعاني منها البشرة.

تطهير الجروح والتسريع من التئامها، وعلاج أي التهابات مصابة بها البشرة.

ترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف، بما يساعد على منع ظهور التجاعيد، علاوةً على ملئ الخطوط الرفيعة والتعبيرية.

كما أنه له دور فعال في علاج الهالات السوداء، والتخلص من أي تجاعيد موجودة في منطقة حول العينين.

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