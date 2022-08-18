نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم جلوسلويد والنشا الرهيب لتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة الاسمرار والبقع الداكنة من أكثر المشكلات المزعجة لدي العديد من النساء، وخاصة مع فصل الصيف والجو الحار، كما أنه كريمات تفتيح وتبييض البشرة تعد بأسعار وتكاليف عالية ومعظمها لا يعطي النتيجة المطلوبة بالإضافة إلى أنه الكثير من هذه الكريمات يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة والجسم، والكثير من النساء لا تعلم كريم جليسوليد والذي يساعد على تفتيح وتبييض البشرة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير كريم جليسوليد في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.

مكونات تحضير كريم جليسوليد لتفتيح وتبييض البشرة

لا تعلم العديد من النساء فوائد كريم جليسوليد والذي يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة تمام كما أنه يساعد على تفتيح ونضارة البشرة، ونوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير هذا الكريم في المنزل.

مقدار ملعقتين من كريم جليسوليد الجاهز.

عدد 3 لليمونة طازجة.

ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة من الفازلين.

عدد 4 ملاعق تكون صغيرة من النشا.

وعاء مخصص للخلط

علبة لحفظ الكريم بعد التحضير.

طريقة تحضير كريم جليسوليد في المنزل لتفتيح البشرة والجسم

وبعدما وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الكريم في المنزل، نتابع معكم خطوات تحضير كريم جليسوليد في المنزل والذي تعتبر سهلة وبسيطة وتعطي لكي كمية معقولة.