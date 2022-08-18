طريقة عمل فطيرة الجبن بدون عجن أو دقيق لذيذة وخفيفة

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عمر شويل - جدة فطائر من دون عجن أو تخمير بالجبنة أحلى عشا خفيف وسريع، لو كنتي من ربات البيوت التي تحتار في تقديم عشا سريع وخفيف ويعطيك طعم المأكولات الجاهزة التي تباع في المحلات، فالحل يكون هو فطيرة مثل الجاهزة بدون خميرة أو دقيق تحضر في دقائق بدون لحوم أيضا بالجبنة، فتلك الوصفة من أسرع أنواع المأكولات الغير مكلفة والتي تمتاز بالطعم الشهي المميز، وستصنعين لأسرتك أحلى أنواع الفطائر طرية ولذيذة بخبز توروتيلا والجبن. طريقة عمل فطيرة بدون عجن أو تخمير بالجبنة نحتاج الي عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من مشكل لانشون، أو سلامي، أو بسطرمة، وجبن رومي. عدد 4 مكعبات من الجبن المثلثات. ففلفل أخضر حار مقطع حلقات. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة بحرارة المطبخ. نصف كوب من جبن موتزاريلا. عدد 3 أرغفة تورتويلا. ربع كوب من زيتون. تحضير فطيرة الجبن بدون عجن بالموتزاريلا في وعاء عميق كبير ضعي عدد 2 بيضة وتخفق جيدا بسرعة، ويضاف عليهم كل من الملح والفلفل الأسود الناعم.

وبعد الخفق نضع كل الحشوات السابق ذكرها بوضع كل من اللانشون أو السلامي مع الجبن الرومي، وتقلب جيدا مع بعضها.

يضاف عليهم أيضا قطع الجبنة مع الفلفل الحار المقطع إلى قطه صغيرة.

أحضر مقلاه صغيرة وترفعها على النار بدرجة حرارة متوسطة، ويضاف إليها مكعبين من الزبدة، ونضع عليها بعد أن تسخن خليط البيض مع اللانشون والجبن.

وتحرك المقلاه جيدا ويوضع على الوجه للبيض خبز تورتويلا، وبعد أن يصبح خليط البيض متكامل تقلب الفطير على الجانب الآخر بحيث يكون خبز توروتيلا من أسفل الطاسة.

وبعد أن نفرد البيض نضع عليه الجبن الموتزاريلا ثم نضع عليه رغيف تورتيلا الآخر.

وتقلب على الجانب الآخر ليتحمر الخبز من ناحية جبن موتزاريلا أيضاً، ويضاف عليها حلقات زيتون والفلفل وتغطى بطبقة أخرى من خبز توروتيلا وتقلب على جانب الآخر حتى تتحمر، ثم تخرج وتقطع إلى مثلثات وتقدم وهي ساخنة فطيرة لذيذة جدا ساخنة.

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